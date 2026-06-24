Największa rywalka Świątek wypada z gry. Wpadka tuż przed startem Wimbledonu

Turniej w Hesji to ostatni sprawdzian dla elity przed Wimbledonem - do Bad Homburg przyjechały cztery zawodniczki z najlepszej dziesiątki, wycofała się zaś Jelena Rybakina. Z "1" została rozstawiona tu Iga Świątek, z "2" zaś - Mirra Andriejewa. I gdyby nie doszło do żadnej sensacji, to one powinny walczyć w sobotę o tytuł.

Dla jednej i drugiej droga do tego celu zaczyna się właśnie dzisiaj - najpierw na korcie centralnym Andriejewa mierzyła się z Jekateriną Aleksandrową, po godz. 15.30 organizatorzy zaplanowali spotkanie Igi Świątek z Emmą Navarro. Gdyby patrzeć tylko przez pryzmat tego sezonu, obie faworytki miały podobną trudność. Navarro, głównie przez problemy zdrowotne, opuściła kilka turniejów, szuka formy z wiosny zeszłego roku. Niemniej na trawie zaczęła prezentować się już bardzo dobrze - dotarła do finału w Nottingham, w Bad Homburg nieźle grała w starciu z Evą Lys.

Z kolei Aleksandrowa jeszcze pod koniec zeszłego roku była w najlepszej "10" świata, jako druga rezerwowa, po rezygnacji pierwszej rezerwowej Mirry, wskoczyła na ostatnie spotkanie grupowe w WTA Finals w Rijadzie. A ten sezon? Fatalny, zaledwie osiem wygranych meczów w 15 turniejach, jedynie w Abu Zabi była w stanie pokonać więcej niż jedną rywalkę. A to spowodowało spadek już na 19. miejsce na świecie, choć wkrótce może być dużo gorzej.

Chyba że 31-letnia zawodniczka, od lat mieszkająca w Czechach, zacznie grać tak, jak dzisiaj z Mirrą Andriejewą.

WTA 500 w Bad Homburg. Mirra Andriejewa weszła do gry. Jekaterina Aleksandrowa rywalką

Niewiele było znaków wskazujących na to, że młodsza z Rosjanek może mieć w tym spotkaniu jakiekolwiek problemy. Mimo faktu, że miała aż 18 dni wolnych od ostatniego meczu, finału na Court Philippe Chatrier z Mają Chwalińską. I mimo faktu, że zmieniła nawierzchnię, a Aleksandrowa zagrała na niej już cztery spotkania. A także patrząc na to, że Jekaterina wygrała ich poprzednie starcie, w zeszłym roku w Stuttgarcie, oddając Mirze zaledwie pięć gemów.

Mirra Andriejewa Mustafa Yalcin / Anadolu Agency AFP

Głównie dlatego, że Aleksandrowa jest cieniem tej zawodniczki, która kilkanaście miesięcy temu była w stanie do perfekcji wykorzystywać swoją pozycję w rankingu i rozstawienie właśnie w imprezach rangi 500. To one powodowały, że niemal zawsze mogła liczyć na rozstawienie, ale też grę z faworytkami dopiero w końcowych etapach. Jak choćby w Seulu, gdy w boju o tytuł zmierzyła się z Igą Świątek i miała Polkę "na widelcu".

W tym roku gra zaś fatalnie, przegrała wszystkie spotkania z zawodniczkami z TOP 20. A jednak Mirrę Andriejewą potrafiła zaskoczyć.

Choć nie nastąpiło to tak od razu. To młodsza z zawodniczek miała pierwszą szansę na przełamanie, w piątym gemie. Aleksandrowa obroniła się pewnie, pięknym atakiem. W kolejny gemie to ona mogła przełamać Mirrę, nawet dwukrotnie. I w obu przypadkach zawodził return, trochę ryzykowała po drugich serwisach rodaczki.

Co się jednak odwlecze... Kluczowym momentem był ósmy gem, Andriejewa przegrywała 15-40, obroniła pierwszego break pointa. A przy drugim posłała piłkę z prędkością 190 km/godz. I... nadziała się na kapitalny return Jekateriny. Było więc 3:5, a za moment - już 3:6.

Jeden set to sporo, ale... nie z takich opresji wychodziła w tym roku Andriejewa. Nawet w Paryżu, bo przecież w drugiej rundzie przegrała pierwszą partię z Mariną Bassols Riberą, by później... wygrać już wszystkie do samego końca turnieju. I zgarnąć swój pierwszy tytuł na Wielkim Szlemie.

Tyle że tu młodsza z Rosjanek ewidentnie była przygaszona, nawet gdy psuła piłki, nie okazywała emocji. Jakby jej nie zależało. Już w pierwszym gemie została przełamana, za moment Aleksandrowa podwyższyła na 2:0. Mało? No to dorzuciła szóstego gema z rzędu, po raz kolejny wywalczyła breaka przy serwisie nastolatki. A stan 6:3 i 3:0 to już w tej sytuacji ogromna zaliczka.

Jekaterina Aleksandrowa SEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Mina Conchity Martinez, trenerki Andriejewej, mówiła wszystko - też nie wiedziała, co jej podopieczna wyprawia na korcie. A było już 0:4 i 15-40, patrząc z perspektywy mistrzyni z Paryża.

I wtedy nagle 19-latka zaczęła grać tak, jak podczas Garrosa. Wygrała tego gema, wygrała kolejnego. I jeszcze jednego, doprowadziła do stanu 3:4. Teraz to Aleksandrowa czuła presję, popełniała błędy. Niemniej zdołała przełamać złą serię, podwyższyła na 5:3. I miała dwie pierwsze piłki meczowe na returnie. Andriejewa się jednak wybroniła.

Rozwiń

Jekaterinie został jednak jeszcze własny gem serwisowy. I go wykorzystała, wygrała 6:3, 6:4 - awansowała do 1/4 finału.

A o półfinał zagra w czwartek z Naomi Osaką.

Mirra Andriejewa Patrick HAMILTON AFP

Jekaterina Aleksandrowa Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP





Marcin Komenda: Miałem trochę wolnego i naładowałem baterię. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport