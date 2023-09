Amerykanin to postać o bardzo ciekawym życiorysie. Urodzony w 1923 roku złapał za rakietę już jako pięciolatek, gdyż jego ojciec sam grał w tenisa. Młody Vic był wszechstronnie uzdolniony - dobrze radził sobie w squasha, wykazywał duże predyspozycje w baseballu. Ostatecznie największy talent pokazał jednak na kortach, więc postawił na tenis. Miał zaledwie 17 lat, gdy w 1940 roku po raz pierwszy wystąpił w US Open. Rok później był już jednak w armii - wojenne losy rzuciły go aż do Papui Nowej Gwinei, gdzie spędził trzy lata.