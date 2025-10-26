Najsłynniejszy sędzia świata ogłosił tytuł dla Polki. Cudowna historia napisana po roku

Katarzyna Piter była już w tym sezonie w TOP 50 światowego rankingu deblistek, ale w azjatyckim tourze trochę się jej nie wiodło. 34-latki z Poznania zabrakło w tysięcznikach w Pekinie i Wuhanie, zaś w Seulu i Osace, turniejach rangi 500 - przegrywała pierwsze spotkania. To też efekt właśnie tego miejsca w rankingu i braku stałej partnerki do gry, co charakteryzuje najlepsze deble świata. Od sierpnia w ośmiu turniejach łączyła siły z ośmioma różnymi zawodniczkami.

Aż w końcu chyba trafiła - wspólnie z Janice Tjen z Indonezji dokonały rzeczy historycznej. Przynajmniej dla... Tjen, bo rewelacja US Open (pokonała w głównej drabince Weronikę Kudiermietową, która chwilę wcześniej była w półfinale WTA 1000 w Cincinnati) wygrała swój pierwszy turniej rangi WTA w głównym cyklu.

WTA Kanton. Katarzyna Piter i Janice Tjen walczyły w finale o tytuł. 80 minut emocji w trzech setach

A dziś rywalkami Polki i znacznie młodszej od niej reprezentantki Indonezji były zawodniczki z końca pierwszej setki rankingu WTA (w najbliższym notowaniu): Eudice Chong z Hong Kongu i En-shuo Liang z Tajwanu.

Do stanu 4:3 dla Azjatek wszystko szło zgodnie z regułą: para wprowadzająca piłkę do gry zapisuje sobie gema. Owszem, były szanse na przełamanie, Piter i Tjen miały cztery okazje w dwóch gemach, ale podające się broniły. Aż w końcu nastąpił wyłom w tej serii. W gemie serwisowym Piter, choć to Tjen aż cztery razy z rzędu została "złapana" przy siatce. Zrobiło się 3:5, a za moment 3:6.

Polka i Indonezyjka odrobiły straty w drugiej partii, wyraźnie się rozkręcały. Tu też ogromne znaczenie miał ósmy gem, przy stacie 4:3 dla Piter i Tjen. Serwowała Eudice Chong, to ona też minimalnie wyrzuciła piłkę przy stanie 30-40, zdumiona patrzyła na sędziego Kadera Nouniego. A ten ogłosił, że jest 5:3. A chwilę później zapowiedział, że triumfatorki turnieju wyłoni trzeci set.

Katarzyna Piter Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ten zaś od początku układał się po myśli duetu Piter/Tjen. Świetnie grała Indonezyjka, ale Polka też dodawała swoje. Choć po jej returnie w siatkę zrobiło się tylko 7-5, przed drugą przerwą. Za moment jednak Tjen wywalczyła atakiem kolejnego minibreaka. Skończyło się na 3:6, 6:3, 10-5, z punktu widzenia Polki i Indonezyjki.

Katarzyna Piter i Janice Tjen z trofeami za triumf w WTA 250 w Kantonie screen za Canal+ materiał zewnętrzny

W rankingu WTA poznanianka awansowała na 53. miejsce, siedem miejsc za nią jest... Coco Gauff. Choć to Amerykanka w klasyfikacji "na żywo" zaczynała tydzień wyżej. Teraz Piter czeka jeszcze rywalizacja w Jiujiangu - wspólnie z Kristiną Mldenovic. Jeśli też wygrają zawody, Polka może skończyć sezon wśród 50 najlepszych deblistek świata.

Katarzyna Piter AFP

Janice Tjen Clive Brunskill/Getty Images via AFP AFP

