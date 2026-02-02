Najsłynniejszy sędzia ogłosił wynik meczu Polki. Hala uciszona, dwa sety
Tuż po Australian Open Maja Chwalińska nie zdecydowała się na grę w WTA 250 w Ostrawie, wybrała turniej tej samej rangi w Klużu-Napoce. Z Rumunią miała dobre wspomnienia, to tu po raz ostatni grała o ćwierćfinał w zawodach głównego cyklu WTA. I teraz też zagra, choć jej rywalką była reprezentantka Rumunii Ana Bogdan, trzy lata temu 39. rakieta świata. Po 91 minutach słynny sędzia Kader Nouni ogłosił koniec tego spotkania. Oto co się wydarzyło.
Maja Chwalińska nie zdołała przejść do głównej drabinki najpierw w Auckland, w imprezie WTA 250, a później w Australian Open. W obu tych turniejach przegrywała finałowe mecze w kwalifikacjach, na te była też "skazana" teraz w Rumunii. Nie zdecydowała się bowiem, jak jej klubowe koleżanki z BKT Advantage Bielsko-Biała, Linda Klimovicova i Katarzyna Kawa, na grę w Ostrawie. Choć tam też musiałaby przebijać się przez wstępną fazę.
Wybrała Kluż-Napokę, rok temu była tu bliska gry w głównej drabince, nieźle zaś radziła sobie w deblu. Teraz zdecydowała się na podobny wariant: łączenie gry pojedynczej z podwójną. A do tej drugiej zgłosiła się wspólnie ze swoją przyjaciółką Kają Juvan.
Tym razem Maja te kwalifikacje przeszła - i to już był pierwszy sukces. A druga dobra wiadomość nadeszła po dolosowaniu triumfatorek tych zmagań do głównej drabinki. Polka mogła wpaść na świetną w Australii Qinyu Wang czy Jaqueline Cristian, a wylosowała Anę Bogdan. Rumunka mogła liczyć na wsparcie kibiców, to 39. zawodniczka rankingu WTA z połowy 2023 roku. Niemniej teraz wraca po bardzo długiej przerwie. I to było widać w trakcie spotkania z Chwalińską.
WTA 250 w Klużu-Napoce. Maja Chwalińska kontra Ana Bogdan. Niemiła niespodzianka dla rumuńskich kibiców
33-letnia Ana Bogdan zapewne gościłaby pod koniec zeszłego roku w Gorzowie, gdyby tylko mogła występować na korcie. Bo niemal zawsze, gdy była zdrowa, powoływano ją do kadry. W 2024 roku pokonała Elinę Switolinę, później zaś w finałach BJK Cup ograła Japonkę Nao Hibino.
Tyle że z reprezentacją Rumunii do Polski nie przybyła, bo leczyła kontuzję kostki i kolana. Już w lipca w Jassach grała z bólem, to był jej ostatni turniej. Zarazem była to też ostatnia impreza, w której Maja Chwalińska wygrała mecz w głównej drabince turnieju z głównego cyklu WTA. Czyli co najmniej w zawodach rangi 250.
Dziś Bogdan wróciła do gry po długiej przerwie, niemal 8-miesięcznej. Jej starcie z Chwalińską sędziował na głównym korcie w Klużu-Napoce Kader Nouni, jeden z najbardziej znanych sędziów świata. A za sprawą swojego charakterystycznego głosu - chyba najbardziej rozpoznawalny. W przeszłości "problemy" z nim miały Iga Świątek czy Agnieszka Radwańska, niedawno Francuz prowadził przegrany mecz Lindy Klimovicovej.
Teraz zaś ze stołka widział, jak Bogdan przełamuje Chwalińską i ze stanu 0:1 wychodzi na 3:1. To z perspektywy polskiej zawodniczki wyglądało niebezpiecznie.
Tyle że Rumunka miała dwa problemy: pierwszy był związany z kondycją, tak długa przerwa dawała po prostu znać. A Chwalińska nie jest zawodniczką, która szybko kończy akcje, potrafi grać na wyniszczenie. Jej głębokie i wysokie topspiny potrafią doprowadzać do frustracji. A po drugie: Polka zobaczyła, że doświadczona rywalka ma problemy z forhendem. I przez tę stronę systematycznie zaczęła budować swoją przewagę.
Maja wygrała pięć kolejnych gemów - zarazem i całego seta 6:3. Nie uderzała mocno, za to świetnie radziła sobie w małych gierkach pod siatką. I to widać też było w drugiej partii, już jednostronnej. A kibice, dość licznie zgromadzeni w hali, byli coraz ciszej. Po 91 minutach Nouni potwierdził awans Chwalińskiej do drugiej rundy. Polka wygrała 6:3, 6:2.
O ćwierćfinał Maja powalczy z Serbką Olgą Danilović.