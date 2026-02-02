Najsłynniejszy sędzia ogłosił wynik meczu Polki. Hala uciszona, dwa sety

Maja Chwalińska nie zdołała przejść do głównej drabinki najpierw w Auckland, w imprezie WTA 250, a później w Australian Open. W obu tych turniejach przegrywała finałowe mecze w kwalifikacjach, na te była też "skazana" teraz w Rumunii. Nie zdecydowała się bowiem, jak jej klubowe koleżanki z BKT Advantage Bielsko-Biała, Linda Klimovicova i Katarzyna Kawa, na grę w Ostrawie. Choć tam też musiałaby przebijać się przez wstępną fazę.

Wybrała Kluż-Napokę, rok temu była tu bliska gry w głównej drabince, nieźle zaś radziła sobie w deblu. Teraz zdecydowała się na podobny wariant: łączenie gry pojedynczej z podwójną. A do tej drugiej zgłosiła się wspólnie ze swoją przyjaciółką Kają Juvan.

Tym razem Maja te kwalifikacje przeszła - i to już był pierwszy sukces. A druga dobra wiadomość nadeszła po dolosowaniu triumfatorek tych zmagań do głównej drabinki. Polka mogła wpaść na świetną w Australii Qinyu Wang czy Jaqueline Cristian, a wylosowała Anę Bogdan. Rumunka mogła liczyć na wsparcie kibiców, to 39. zawodniczka rankingu WTA z połowy 2023 roku. Niemniej teraz wraca po bardzo długiej przerwie. I to było widać w trakcie spotkania z Chwalińską.

WTA 250 w Klużu-Napoce. Maja Chwalińska kontra Ana Bogdan. Niemiła niespodzianka dla rumuńskich kibiców

33-letnia Ana Bogdan zapewne gościłaby pod koniec zeszłego roku w Gorzowie, gdyby tylko mogła występować na korcie. Bo niemal zawsze, gdy była zdrowa, powoływano ją do kadry. W 2024 roku pokonała Elinę Switolinę, później zaś w finałach BJK Cup ograła Japonkę Nao Hibino.

Tyle że z reprezentacją Rumunii do Polski nie przybyła, bo leczyła kontuzję kostki i kolana. Już w lipca w Jassach grała z bólem, to był jej ostatni turniej. Zarazem była to też ostatnia impreza, w której Maja Chwalińska wygrała mecz w głównej drabince turnieju z głównego cyklu WTA. Czyli co najmniej w zawodach rangi 250.

Maja Chwalińska Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP

Dziś Bogdan wróciła do gry po długiej przerwie, niemal 8-miesięcznej. Jej starcie z Chwalińską sędziował na głównym korcie w Klużu-Napoce Kader Nouni, jeden z najbardziej znanych sędziów świata. A za sprawą swojego charakterystycznego głosu - chyba najbardziej rozpoznawalny. W przeszłości "problemy" z nim miały Iga Świątek czy Agnieszka Radwańska, niedawno Francuz prowadził przegrany mecz Lindy Klimovicovej.

Teraz zaś ze stołka widział, jak Bogdan przełamuje Chwalińską i ze stanu 0:1 wychodzi na 3:1. To z perspektywy polskiej zawodniczki wyglądało niebezpiecznie.

Tyle że Rumunka miała dwa problemy: pierwszy był związany z kondycją, tak długa przerwa dawała po prostu znać. A Chwalińska nie jest zawodniczką, która szybko kończy akcje, potrafi grać na wyniszczenie. Jej głębokie i wysokie topspiny potrafią doprowadzać do frustracji. A po drugie: Polka zobaczyła, że doświadczona rywalka ma problemy z forhendem. I przez tę stronę systematycznie zaczęła budować swoją przewagę.

Maja wygrała pięć kolejnych gemów - zarazem i całego seta 6:3. Nie uderzała mocno, za to świetnie radziła sobie w małych gierkach pod siatką. I to widać też było w drugiej partii, już jednostronnej. A kibice, dość licznie zgromadzeni w hali, byli coraz ciszej. Po 91 minutach Nouni potwierdził awans Chwalińskiej do drugiej rundy. Polka wygrała 6:3, 6:2.

Rozwiń

O ćwierćfinał Maja powalczy z Serbką Olgą Danilović.

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Ana Bogdan AFP

Iga Świątek – Belinda Bencic. Skrót meczu Polsat Sport