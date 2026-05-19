Najpoważniejsza kontuzja w karierze polskiego mistrza. "Ból wrócił ze zdwojoną siłą"

Kilka dni temu na swoim profilu w mediach społecznościowych Jan Zieliński poinformował o kontuzji lewego kolana, która zmusiła go do wycofania się z turnieju w Rzymie. Problemy zdrowotne pojawiły się już wcześniej podczas zawodów w Madrycie, gdzie Zieliński i jego partner Luke Johnson skreczowali w półfinale po urazie lewej kostki Brytyjczyka. W stolicy Włoch Polak miał zagrać u boku Constantin Frantzen, jednak ostatecznie nie był w stanie przystąpić do rywalizacji.

Polski tenisista przeszedł operację. "Ból wrócił ze zdwojoną siłą"

Natalia Kapustka, Interia Sport: Kiedy pojawiła się kontuzja i co dokładnie się wydarzyło?

Jan Zieliński, polski tenisista: Wszystko tak naprawdę zaczęło się podczas tego dobrego, ale też trochę pechowego tygodnia w Madrycie, który przyniósł wiele dobrego, ale też i wiele złego. W moim przypadku problem pojawił się przed meczem drugiej rundy, kiedy podczas rozgrzewki poczułem lekkie ukłucie w lewej kostce. Na początku myślałem, że to nic poważnego - może kwestia niedogrzanego stawu i że zaraz wszystko wróci do normy. Niestety w trakcie meczu ból się nasilił. Po spotkaniu poszedłem do lekarza na USG, później miałem rezonans magnetyczny i okazało się, że doszło do zerwania jednego ze ścięgien. Była to stara kontuzja, która ponownie dała o sobie znać, dodatkowo pojawił się bardzo duży stan zapalny. Można więc powiedzieć, że uraz odnowił się w dość przypadkowy sposób.

Następnego dnia, przed meczem ćwierćfinałowym, kostka była mocno obandażowana i bardzo obolała. Grałem też na lekach przeciwzapalnych i przeciwbólowych. W efekcie inne części ciała były przeciążane. Jeśli ktoś oglądał ten mecz, to pamięta sytuację z trzeciego gema, kiedy przy siatce wykonałem bardzo daleki wykrok. Lądując na lewej nodze, próbowałem mocno odciążyć kostkę, ale cały ciężar ciała przeniósł się na kolano, które tego nie wytrzymało i zaczęło bardzo boleć. Na początku nie byłem świadomy, co dokładnie się stało. Czułem po prostu silny ból, ale przez adrenalinę i środki przeciwbólowe dograłem mecz do końca

- Po meczu sprawdziliśmy kolano i początkowo wydawało się, że problem ma głównie charakter przeciążeniowy, a nic bardzo poważnego się tam nie dzieje. Oczywiście pojawił się stan zapalny, który próbowaliśmy wyciszyć odpowiednim leczeniem. Wychodząc na mecz półfinałowy byłem więc w całkiem dobrym stanie, choć nadal odczuwałem ból. Niestety wtedy przydarzyła się kontuzja mojego partnera, Luki, który zerwał dwa ścięgna w kostce. Z tego powodu nie byliśmy w stanie dokończyć meczu półfinałowego i, jak wszyscy pamiętają, musieliśmy zejść z kortu. W kolejnych dniach wróciłem do Warszawy i poddałem się dalszym badaniom. Wstępne diagnozy nadal wskazywały na przeciążenie, a wyciszenie stanu zapalnego w kolanie miało przynieść poprawę.

Rzeczywiście, pierwsze dni rehabilitacji dawały bardzo dobre efekty. Po trzech–czterech dniach zabiegów zdecydowałem się więc pojechać do Rzymu i spróbować swoich sił w turnieju. Niestety już po około godzinie treningu ból wrócił ze zdwojoną siłą. Musiałem wycofać się z turnieju i wrócić do Warszawy na bardziej szczegółowe badania. Po rezonansie magnetycznym okazało się, że doszło do uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej

- W stawie znajduje się także luźny fragment, który powoduje podrażnienia przy większych obciążeniach. Stan zapalny można chwilowo wyciszać, ale problem będzie nawracał, dlatego konieczna jest operacja artroskopowa. Zabieg ma usunąć uszkodzony fragment i dać mi szansę na pełne wyleczenie kolana oraz trwałe wyeliminowanie stanu zapalnego.

Czy jest pan już po zabiegu?

- Tak, zabieg został wykonany w czwartek, kilka dni temu. Dzięki bardzo szybkiej reakcji oraz pomocy kliniki Alab i doktora Jakuba Jabłońskiego, z którym współpracuję na co dzień i pozostawałem w kontakcie od samego początku, udało nam się zorganizować operację w bardzo krótkim czasie - dosłownie kilka dni po postawieniu diagnozy. Od piątku jestem już w trakcie rehabilitacji. Robię wszystko, żeby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności i stanąć na nogi.

Jak obecnie się pan czuje? Czy ból nadal mocno doskwiera, biorąc pod uwagę, że operacja odbyła się stosunkowo niedawno?

- Tak, niestety jak po każdej operacji, jest to dość duża ingerencja w staw. Mam rany i szwy na kolanie, więc przez pierwsze dni musiałem poruszać się o kulach albo bardzo ostrożnie przemieszczać się w bezpiecznym otoczeniu, takim jak dom czy klinika. Ból był dość mocny przez pierwszych kilka dni. Teraz skupiamy się przede wszystkim na zwiększaniu zakresu ruchu w kolanie i zmniejszaniu stanu zapalnego, który po operacji nadal jest duży, co jest całkowicie normalne. Jednocześnie te pierwsze dni dają nam dużo nadziei, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Efekty rehabilitacji są naprawdę bardzo dobre i - jak mogli zauważyć ci, którzy śledzą moje relacje na Instagramie - postępy pojawiają się w bardzo krótkim czasie. Jestem więc zadowolony z tego, jak wyglądają pierwsze dni po zabiegu i z pracy, którą wykonujemy.

Jan Zieliński musi pauzować kilka tygodni. Na horyzoncie Wimbledon

Czy wiadomo już mniej więcej, kiedy będzie mógł pan wrócić do pełnych treningów? Czy jest już jakiś realny termin powrotu do rywalizacji turniejowej?

- Na ten moment trudno to jeszcze dokładnie określić. To wszystko wciąż jest trochę "w powietrzu", bo mówimy o operacji i rehabilitacji, która zazwyczaj trwa około sześciu tygodni - choć może to być zarówno pięć, jak i siedem tygodni, w zależności od tego, jak będzie goić się rana i jak organizm będzie reagował na rehabilitację. Ważne będzie też to, jak szybko uda mi się odbudować mięśnie i wrócić do pełnej sprawności. Dlatego na razie nie chcę podawać konkretnej daty powrotu. Z dużym optymizmem celujemy jednak w występ na Wimbledonie, a być może nawet tydzień wcześniej, jeśli wszystko będzie przebiegało zgodnie z planem.

Czy to najpoważniejsza kontuzja w pana karierze?

Myślę, że tak - to zdecydowanie najpoważniejsza kontuzja, z jaką do tej pory musiałem się zmierzyć.

Jak do tej pory oceniłby pan swój sezon i dyspozycję? Rok zaczął się przecież znakomicie od triumfu w United Cup. Jak z pana perspektywy wyglądało to wszystko później?

- Rzeczywiście, początek sezonu był bardzo dobry. Wygrana w United Cup razem z całą reprezentacją była dla nas ogromnym osiągnięciem i taką wisienką na torcie po wielu latach, kiedy byliśmy bardzo blisko zdobycia tego tytułu. To na pewno dało nam dużo radości i pewności siebie. Bardzo dobrze rozpoczęła się też moja współpraca z Lukiem - półfinał Australian Open był świetnym wynikiem i potwierdzeniem, że idziemy w dobrym kierunku. Później pojawił się lekki przestój.

Myślę, że kilka meczów ułożyło się dla nas pechowo. Statystyki często pokazywały, że powinniśmy wygrywać spotkania, które ostatecznie przegrywaliśmy. Ale taki jest sport - na końcu liczy się wynik na korcie, a nie liczby. Kilka turniejów nie potoczyło się po naszej myśli, ale mam poczucie, że wracaliśmy już na właściwe tory, zanim pojawiły się kontuzje

- Pierwszy pozytywny sygnał był w Hamburgu, gdzie wreszcie wygraliśmy ważny mecz z bardzo dobrą parą. Później przyszedł także udany turniej w Madrycie, więc można powiedzieć, że wracaliśmy do dobrej formy. Niestety kontuzje pokrzyżowały nasze plany, ale pozostajemy pełni optymizmu. Wierzę, że kiedy wrócimy do pełni zdrowia, nadal będziemy duetem, z którym każdy będzie musiał się liczyć. Pokazaliśmy już, że potrafimy być groźni na każdej nawierzchni. Musimy jeszcze poukładać pewne kwestie wewnątrz naszego zespołu i być bardziej konsekwentni w treningach, planowaniu turniejów i codziennej pracy. Wierzę jednak, że sukcesy będą naturalnym efektem tego procesu.

Jan Zieliński

Jan Zieliński

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński

