Najpierw zawieszenie za doping, a teraz takie wieści. Halep sama potwierdza

Ostatnie miesiące nie były łatwe dla Simony Halep. Rumunka ostatni raz na korcie pojawiła się podczas US Open 2022, kiedy to niespodziewanie przegrała z Ukrainką Darią Snigur już w pierwszej rundzie. Dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa z pewnością miała nadzieję, że los uśmiechnie się do tej z kolejnych prestiżowych turniejach. Nie wiedziała jednak, że przez kolejne lata nie dane jej będzie kontynuować kariery.