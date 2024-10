Najpierw zaskakująca decyzja rywalki Świątek, a teraz ogłasza. Wieszczą koniec

W swojej wypowiedzi po US Open Caroline Garcia zaznaczała, że o ile ona radzi sobie z hejtem, który dotyka jej bezpośrednio, to martwi się o młodsze zawodniczki. Była również zdania, że sporo niezdrowych tendencji do sportu przywiodły firmy bukmacherskie - przegrana sportowców jest wtedy warta czyjeś postawione pieniądze, co może prowadzić do agresywnych zachowań.