Najpierw WTA Finals ze Świątek, a teraz to. Kolejny turniej w Arabii Saudyjskiej

Kraje Bliskiego Wschodu stopniowo zaczynają zwiększać swoje znaczenie w sporcie. Oczywiście najbogatsze są: Katar, Arabia Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. W związku z tym właśnie rządy tych państw mają największe możliwości, aby angażując się w propagowanie sportu uprawiać tzw. sportwashing.

Najlepszym przykładem tego typu praktyki była organizacja mundialu w Katarze. Jesienią 2022 roku zjechała się tam cała piłkarska wierchuszka, aby cieszyć się najważniejszym turniejem czterolecia. W cieniu bardzo dobrej piłki pozostały wszelkie złamane przez Katar prawa człowieka.

Master 1000 w Arabii Saudyjskiej. To już oficjalne

Kolejnym krokiem Bliskiego Wschodu w tym kierunku było zawarcie umowy z WTA. Na jej mocy w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie w latach 2024 - 2026 odbywać się będzie turniej WTA Finals, który kończy sezon. To piąta w kolejności najważniejsza impreza w kalendarzu tenisistek.

W 2034 roku w Arabii Saudyjskiej odbędzie się piłkarski mundial, a sześć lat wcześniej może wystartować tam turniej ATP Masters 1000. Na stronie ATP pojawił się oficjalny komunikat prasowy, z którego dowiadujemy się, że zostało zawarte odpowiednie porozumienie między stronami.

"ATP i SURJ Sports Investment, spółka PIF, ogłosiły dziś zainaugurowanie zupełnie nowego turnieju ATP Masters 1000, który odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Turniej w Arabii Saudyjskiej rozpocznie się już w 2028 roku. Umowa ta oznacza nową erę dla światowego tenisa i znaczącą transformację sportu w Arabii Saudyjskiej" - czytamy.

To już 10 turniej rangi ATP Master 1000. Pozostałe dziewięć to: Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madryt, Rzym, Toronto/Montreal, Cincinnati, Szanghaj oraz Paryż. Spekuluje się, że turniej w Arabii Saudyjskiej miałby odbyć się po Australian Open.

