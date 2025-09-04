Tenisowy świata patrzy teraz głównie w kierunku Nowego Jorku, tam w decydującą fazę wszedł już ostatni z tegorocznych turniejów Wielkiego Szlema. W nocy poznaliśmy ostatnich uczestników półfinałów w kobiecej i męskiej rywalizacji, w tym gronie zabrakło jednak Igi Świątek. Wiceliderka światowego rankingu przegrała 4:6, 3:6 z Amandą Anisimovą, która na Arthur Ashe Stadium zagrała wybitne spotkanie.

O miejsce w US Open walczyła też bliska przyjaciółka Igi, czyli Maja Chwalińska. 23-latka z Bielska-Białej miała trochę pecha w eliminacjach, wpadła bowiem na jedną z rewelacji - Janice Tjen z Indonezji. A ta później doszło do drugiej rundy, wyrzuciła z drabinki m.in. półfinalistkę WTA 1000 w Cincinnati, rozstawioną w Nowym Jorku Weronikę Kudiermietową.

Maja już wcześniej zgłosiła się do zawodów WTA 125 w Europie - wybrała turniej na ziemi w Montreux, choć mogła śladami swoich klubowych koleżanek, Katarzyny Kawy i Lindy Klimovicovej, kontynuować zmagania na "hardzie" w Guadalajarze.

I po wynikach widać, że bardzo dobrze zrobiła.

WTA 125 w Montreux. Maja Chwalińska - Oksana Sielechmietjewa, stawką ćwierćfinał

Reprezentantka Polski miała, tak się wydawało, pecha w losowaniu, skoro od razu wpadła na najwyżej rozstawioną w Szwajcarii Jil Teichmann. W lipcu grały w WTA 250 w Jassach, wtedy dość wyraźnie, zwłaszcza w drugiej partii, lepsza była Szwajcarka. I to ona teraz też wygrała pierwszego seta 6:0, co raczej wskazywało na szybko koniec tego starcia.

Polka jednak całkowicie odmieniła losy, drugiego seta wygrała 6:4, trzeciego już 6:1. Dopiero po raz piąty w karierze pokonała zawodniczkę z najlepszej setki rankingu, przejęła miejsce Szwajcarki w drabince.

Dziś zaś rywalizowała z Oksaną Sielechmietjewą, młodszą od siebie o rok, ale ostatnio w dobrej formie. Ona w Nowym Jorku przeszła kwalifikacje, odpadła w pierwszej rundzie, po starciu z Marketą Vondrousovą. A w turniejach WTA 125 na mączce była już w tym roku w finale (Rzym) i dwukrotnie w półfinale (Vic i Contrexeville).

Mówimy zaś o tenisistce, której wróżono sporą przyszłość: wygrała juniorski US Open w deblu jako 16-latka (z Kamillą Bartone), a później French Open (z Alexandrą Ealą). W singlu też sobie radziła, cztery lata temu w Paryżu była tam w półfinale, wspólnie z Lindą Noskovą, Dianą Sznajder i Eriką Andriejewą.

A tymczasem Polka dziś całkowicie zdominowała młodszą od siebie o rok rywalkę. Chwalińska znacznie poprawiła serwis, może jej pierwsze podanie nie ma ogromnej mocy, ale jest precyzyjne i nacechowane rotacjami. Praktycznie się nie myliła, rzadko doprowadzała do sytuacji, że musiała poprawiać serwis.

Rosjanka nie radziła też sobie z kombinacyjną grą Polki, która zmieniała rytm, gładko przechodziła do slajsów, a gdy trzeba było, zagrywała nagle skrót. Jej przewaga rosła, z 1:1 dość szybko zrobiło się 5:1. Tylko raz Chwalińska przegrała własnego gema serwisowego, ale i tak seta wygrała 6:2.

Jeśli Sielechmietjewa liczyła na jakąś zmianę w drugiej partii, to szybko musiała się rozczarować. Polka szybko objęła prowadzenie 1:0, po kapitalnym minięciu, a później kontynuowała rozbijanie rywalki. Wygrała tę partię bajglem, do zera. W całym spotkaniu Maja triumfowała w 52 z 80 akcji - jej wyższość nie podległa dyskusji.

Po 62 minutach zameldowała się w ćwierćfinale - w piątek zmierzy się z lepszą z pary: Tamara Korpatsch/Arantxa Rus.

