Najpierw triumf na Wimbledonie, teraz takie wyznanie Polaka. Zawdzięcza mu wiele

Polak z Tajwanką znów najlepsi w Wielkim Szlemie. Na ten duet nie było mocnych

Pojedynek o tytuł odbywał się dodatkowo na korcie centralnym. Od razu czuć było wyjątkową atmosferę. "To było dla mnie niesamowite przeżycie. Po prostu coś niesamowitego, czułem ogromny zaszczyt. Marzyłem o czymś takim od małego dziecka. Nie jestem w stanie tego ubrać w słowa . Nie wiedziałem początkowo, co powiem po meczu, bo wszystko działo się tak szybko" - przyznał Jan Zieliński w rozmowie z Polsatem Sport.

27-latek współpracuje obecnie z Mariuszem Fyrstenbergiem, który w przeszłości również dobrze poczynał sobie na kortach całego świata w grze podwójnej. "Był to kolejny krok, który zrobiłem w rozwoju tenisowym. Chodzi o przygotowywanie się do spotkań, a potem ich analiza. To wszystko jest bardzo dokładne, bo rozkładamy przeciwnika na czynniki pierwsze. Dzięki temu możemy dobrze przygotować do pojedynku. Wiemy na przykład jakich możemy spodziewać się serwisów, jakich zachowań. Dzięki temu wygrywamy więcej punktów ‘za darmo’" - zdradził Tomaszowi Lorkowi.