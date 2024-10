Najpierw to zrobiła Aryna Sabalenka, a potem strona WTA. Chodziło o Polki

26-latka z Mińska uwielbia imprezę w Wuhanie. Wygrała ją w latach 2018-19, kiedy odbywała się poprzednio. Następnie była przerwa związana z pandemią koronawirusa, a do kalendarza turniej wrócił w tym roku.

Po awansie do ćwierćfinału bilans Sabalenki wynosi w nim 14-0. W czwartek Białorusinka pokonała po trzysetowym meczu reprezentantkę Kazachstanu Julię Putincewą .

Tenis. Sabalenka i WTA pomyliły Polki

"Każdy wie, że styl Julii Putincewej jest zdradliwy, dlatego, przy tak świetnie dysponowanej rywalce, miałam problemy w pierwszym secie, szczególnie, że za dobrze nie serwowałam. W drugiej partii to właśnie jednak podanie sprawiło, że wróciłam do tego spotkania a potem była w stanie wywrzeć na nią presję. W decydującym secie poczułam rytm i cokolwiek nie zrobiłam, to działało" - powiedziała po spotkaniu Białorusinka.