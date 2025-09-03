Najpierw Świątek, teraz Sabalenka. Bezpardonowy atak na liderkę rankingu przed hitowym meczem
Ponad 50 lat temu odbyło się spotkanie, które przeszło do historii pod nazwą "wojny płci". W roku 1973 naprzeciw siebie stanęli bowiem Bobby Riggs oraz Billie Jean King. Po ponad pół wieku kibice tenisa doczekają się "rewanżu", w którym kobiecą stronę będzie reprezentować Aryna Sabalenka, natomiast męską scenę tenisowego świata Nick Kyrgios, czyli skandalista znany ze swojego ciętego języka. I tym razem nie mógł się powstrzymać, aby przed historycznym meczem wbić szpilę liderce rankingu WTA.
Niejednokrotnie świat męskiego oraz żeńskiego tenisa przeplatają się ze sobą, co daje kibicom ogrom często zabawnych sytuacji. Są jednak i takie tematy, które wzbudzają ogromną polaryzację w społeczności zgromadzonej wokół tego sportu. Jednym z nich jest na pewno porównywanie umiejętności zawodników oraz ich żeńskich odpowiedniczek. Wiele osób twierdzi bowiem, że między kobiecym a męskim tenisem istnieje znaczna dysproporcja, co de facto czyni rywalizację żeńską "innym sportem" od zmagań mężczyzn.
W roku 1973 postanowiono sprawdzić, czy faktycznie różnica między tenisistami oraz tenisistkami jest tak ogromna. W tym celu zorganizowano wydarzenie, które dziś znamy pod nazwą "wojny płci". Wówczas po dwóch stronach siatki stanęli Bobby Riggs oraz Billie Jean King. Legendarny tenisista w miał jednak 55 lat na koncie, podczas gdy jego rywalka raptem 29. Z pewnością wiek przeważył na korzyść zawodniczki, choć jej oponent nie zamierzał oddać spotkania "po dobroci". Zwycięstwo w trzysetowej batalii odniosła jednak Billie Jean King (6:4, 6:3, 6:3).
Kyrgios nie daje żadnych szans Sabalence. "Naprawdę myślisz, że muszę zagrać na sto procent?"
W styczniu 2026 roku ma natomiast dojść do kolejnej "wojny płci", lecz w przeciwieństwie do pierwowzoru sprzed ponad 50 lat, wiek zawodników ma być zbliżony. Żeńską stronę ma bowiem reprezentować 27-letnia Aryna Sabalenka, a jej męskim przeciwnikiem zostanie 30-letni Nick Kyrgios. To bardzo ciekawy dobór reprezentantów obu płci. Sabalenka to bowiem niekwestionowana liderka rankingu WTA, podczas gdy Kyrgios znany jest przede wszystkim ze swojego nieprzeciętnego charaktery, zarówno w dobrym, jak i złym tego słowa znaczeniu.
Australijski tenisista zasłynął w Polsce głównie dzięki swoim nieprzychylnym wypowiedziom ws. Igi Świątek, kiedy wokół raszynianki wybuchła "afera dopingowa". Znacznie gorzej prezentują się natomiast jego sportowe osiągnięcia, o czym dobitnie świadczy 651. pozycja w rankingu ATP. Nie przeszkadza mu to jednak we wbijaniu szpilek w swoją przyszłą rywalkę. Zrobił to podczas rozmowy z Aleksandrem Bublikiem, w podcaście "First & Red".
"Sabalenka jest niesamowita, ma mocny charakter. Myślę, że jest typem zawodniczki, która szczerze wierzy w zwycięstwo. [...]. Ale naprawdę myślisz, że muszę się starać na sto procent? Ona mnie nie pokona. Będę skupiony. Reprezentuję również ciebie, całą męską stronę. Nie chcę, żeby wygrała. Powiedziałbym, że może być 6:2" - podsumował nadchodzące starcie Kyrgios.
Już sam Bublik w żartach przyznał, że nie wybrałby Kyrgiosa do reprezentowania męskiej części tenisowego świata w tym starciu. Podobne podejście mają także internauci, którzy zarzucają Australijczykowi nadmierną pewność siebie oraz niedocenianie boiskowych atutów Sabalenki, która ich zdaniem może upokorzyć tenisowego skandalistę.