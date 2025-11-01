Partner merytoryczny: Eleven Sports

Najpierw Świątek pokonała Keys, później do akcji wkroczyła Ostapenko. Efektowny powrót

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Pierwszy dzień WTA Finals przyniósł nam starcie z udziałem Igi Świątek. Polka pewnie pokonała Madison Keys 6:1, 6:2. Mecz raszynianki nie był ostatnim sobotnim pojedynkiem w Rijadzie. Później rozegrano jeszcze starcie Amanda Anisimova - Jelena Rybakina oraz batalię w deblu. Podczas rywalizacji w grze podwójnej obejrzeliśmy w akcji tenisistkę dobrze znaną naszej reprezentantce. Mowa o Jelenie Ostapenko. Łotyszka zanotowała efektowny powrót w spotkaniu z mistrzyniami Wimbledonu 2025.

Jelena Ostapenko i Iga Świątek biorą udział w WTA Finals 2025
Jelena Ostapenko i Iga Świątek biorą udział w WTA Finals 2025MARIJAN MURAT/DPA Picture-Alliance via AFPAFP

Sobotnie zmagania podczas WTA Finals 2025 rozpoczęły się od deblowego spotkania, gdzie zwycięstwo zanotował duet Sara Errani/Jasmine Paolini. Tuż po godz. 16:00 czasu polskiego na korcie w Rijadzie zaprezentowała się Iga Świątek. Ku uciesze swoich kibiców, nasza reprezentantka pewnie pokonała Madison Keys. Wiceliderka rankingu potrzebowała zaledwie godziny, by zwyciężyć w starciu z Amerykanką 6:1, 6:2. Następnie przekonaliśmy się, z kim raszynianka zagra w poniedziałek. Rywalką 24-latki będzie Jelena Rybakina. Zawodniczka występująca w barwach Kazachstanu wygrała z Amandą Anisimovą 6:3, 6:1.

Zobacz również:

Iga Świątek na konferencji prasowej przed WTA Finals 2025
Iga Świątek

Świątek będzie miała łatwiej. Największa gwiazda z grona rywalek wycofuje się z rozgrywek

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Na koniec pierwszego dnia rywalizacji pozostał mecz gry podwójnej. Na głównej arenie pojawiły się mistrzynie tegorocznego Wimbledonu w tej specjalności - Weronika Kudiermietowa oraz Elise Mertens. Rosyjsko-belgijski team trafił na "dzień dobry" na parę Su-Wei Hsieh/Jelena Ostapenko, a więc zespół finalistek wielkoszlemowej imprezy w Londynie. Łotyszka nie zakwalifikowała się do singlowych rozgrywek w Rijadzie, ale po raz kolejny wywalczyła prawo startu w deblu. Razem z reprezentantką Tajwanu zamierzały zrewanżować się zawodniczkom rozstawionym z "4". Zapowiadała się ciekawa batalia na zamknięcie sobotnich zmagań. Ostateczne rozstrzygnięcie zapadło trzy godziny po meczu Igi Świątek.

    Zobacz również:

    Jasmine Paolini i Aryna Sabalenka trafiły na siebie w jednej grupie WTA Finals 2025
    Tenis

    Sabalenka czekała na mecz z Paolini, a tu taka wiadomość. Włoszka z pierwszym zwycięstwem

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      WTA Finals: Jelena Ostapenko po pierwszym występie w deblu

      Mecz rozpoczął się od serwisu Kudiermietowej. W pierwszych minutach oba duety bez problemu radziły sobie przy własnym podaniu. Ciekawiej zrobiło się dopiero w czwartym gemie. Wówczas Hsieh i Ostapenko prowadziły już 40-15, a mimo to doszło do decydującego punktu. I został on wygrany przez returnujące zawodniczki. Od tego momentu Weronika oraz Elise zaczęły dominować na korcie. W trakcie szóstego rozdania jeszcze raz wywalczyły przełamanie, tym razem wracając ze stanu 15-30. Ostatecznie premierowa odsłona pojedynku zakończyła się pogromem - 6:1 na korzyść mistrzyń Wimbledonu 2025 w grze podwójnej.

      Zobacz również:

      Iga Świątek zbliżyła się do Aryny Sabalenki w rankingu WTA. Jak odpowie w niedzielę liderka?
      Iga Świątek

      Już po karach, ale i zwycięstwie Igi Świątek. Polka w pogoni za Sabalenką

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        Początek drugiej części pojedynku okazał się zupełnie inny od tego, co widzieliśmy na starcie rywalizacji. Obserwowaliśmy festiwal przełamań. Oba duety marnowały swoje okazje na zamknięcie gemów przy własnym podaniu. Niekorzystną passę serwujących przerwały dopiero Kudiermietowa i Mertens - w trakcie szóstego gema. Wówczas rosyjsko-belgijski duet nie stracił punktu i wyszedł na prowadzenie 4:2. To nie był jednak koniec emocji. Następne minuty należały do duetu Hsieh/Ostapenko. Wywalczyły trzy "oczka" z rzędu i po raz pierwszy w meczu znalazły się z przodu. W ten sposób mogły zacząć wywierać presję na rywalkach. I w dwunastym gemie wypracowały sobie dwa setbole. Przy decydującym punkcie przytomnie przy siatce zachowała się Su-Wei. Zakończyła akcję i zagwarantowała super tie-break.

        Pierwsza rotacja w decydującej rozgrywce przyniosła prowadzenie 4-2 po stronie mistrzyń Wimbledonu. Później nastąpił jednak totalny zwrot akcji. Reprezentantki Łotwy i Tajwanu wygrały siedem akcji z rzędu i przejęły kontrolę nad widowiskiem. Ostatecznie Hsieh oraz Ostapenko wzięły skuteczny rewanż za porażkę poniesioną w Londynie. Tym razem to one cieszyły się ze zwycięstwa - 1:6, 7:5, 10-5.

        Turniej WTA Finals zakończy się 8 listopada. Relacje oraz najważniejsze informacje dotyczące zmagań można znaleźć w specjalnej zakładce.

        WTA Finals (K, debel)
        Faza grupowa
        01.11.2025
        19:05
        Zakończony
        Wszystko o meczu

        Zobacz również:

        Iga Świątek została nominowana przez WTA
        Iga Świątek

        Jednak nie Iga Świątek, WTA ogłasza. To mistrzyni Australian Open triumfuje

        Katarzyna Koprowicz
        Katarzyna Koprowicz
        Daniił Miedwiediew - Alexander Zverev. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Jelena Ostapenko
        Jelena OstapenkoANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFPAFP
        Zawodniczka tenisa w białym stroju sportowym skupiona na odbiciu piłki rakietą podczas meczu, dynamiczny ruch i pełna koncentracja na twarzy, w tle rozmyta publiczność.
        Weronika KudiermietowaMinas Panagiotakis/Getty Images via AFPAFP
        Elise Mertens
        Elise MertensMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja