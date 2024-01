Kamil Majchrzak ma za sobą bardzo trudny okres - przez zawieszenie pauzował ponad rok i musi od nowa budować swoją pozycję w światowym tenisie. Jak wyznał w rozmowie ze Sport.pl, dużym wsparciem w ciężkim czasie była dla niego żona, którą poślubił na krótko przed otrzymaniem informacji, że został zawieszony. "Mimo że cierpiała i też ją cała ta sytuacja bolała, to dała mi niesamowite wsparcie i będę jej za to zawsze wdzięczny" - zaznaczył. A to nie wszystko.