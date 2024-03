Novak Djoković poprzedni rok miał fenomenalny. Serbski mistrz zaczynał go z pozycji tego, który ma gonić najlepszego w tamtym momencie na świecie, a więc Carlosa Alcaraza. Przynajmniej tak właśnie mówił ranking ATP, w którym rok na czele zaczynał właśnie Hiszpan. Jasne było jednak, że Serb ma jasny cel, a więc odzyskanie pozycji numeru jeden na świecie. Proces walki o miano lidera rankingu rozpoczął już przy pierwszej tak naprawdę poważnej okazji.

Świetny 2023 rok Djokovicia

Mowa rzecz jasna o Australian Open. Korty w Melbourne Djoković uwielbia i to jest jasne od bardzo długiego czasu. Australijski Wielki Szlem od wielu lat ma jednego króla, który po prostu czasem schodzi z tronu, aby wpuścić pretendenta do tytułu. Tym razem jednak Djoković nie miał sobie równych i wygrał całą imprezę, pokonując w finale błyskawicznie Stefanosa Tsitsipasa. Już wtedy jasne było, że forma wielkiego mistrza w sezonie 2023 będzie budzić respekt u każdego z rywali.

Kolejne turnieje udowodniły, że Australian Open nie było przypadkiem. Djoković wygrał także imprezę na kortach imienia Rolanda Garrosa, poległ dopiero w finale Wimbledonu, a na samym końcu sezonu był najlepszy podczas US Open i ATP Finals w Turynie. Rok 2023 dla Serba to prawie idealny tenisowy czas. Tak naprawdę do sezonu perfekcyjnego brakowało jedynie pokonania Carlosa Alcaraza w finale londyńskiego Wielkiego Szlema, tam jednak Hiszpan okazał się lepszy w pięciosetowym boju.