W pierwszego seta tego pojedynku obie rywalki weszły dobrze. Wygrały swoje dwa pierwsze serwisy i czekały na błąd przeciwniczki. Jako pierwsza doczekała się Sofia Kenin , która w przełamała na 4:2. Choć bzdołała doprowadzić do remisu, ostatecznie przegrała tego seta, ponieważ w kluczowym momencie Amerykanka okazała się lepsza i nie dopuściła do tie-breaka. Skończyło się 7:5 .

Jabeur wybroniła trzy piłki meczowe. Doszło jednak do czwartej

Ons Jabeur decydującą odsłonę zaczęła rewelacyjnie. Od razu wyszła na prowadzenie po przełamaniu i miała wszystko, aby doprowadzić do swojego zwycięstwa. Jednak już w czwartym gemie Sofia Kenin wzięła rewanż i po zaciętej walce doprowadziła do remisu. Wtedy na korcie zrobiło się naprawdę emocjonująco.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy przypadek, jak Sofia Kenin sprawia wielką sensację na otwarcie turnieju w Rzymie. Przed rokiem to właśnie ona pokonała Arynę Sabalenkę 7:6, 6:2 i wyeliminowała ją z gry już na etapie 1/32 finału.