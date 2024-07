Coco Gauff zdecydowała się na start w aż trzech konkurencjach podczas igrzysk w Paryżu. Z jednej, tej najbardziej prestiżowej, już odpadła. Amerykanka musiała dzisiaj uznać wyższość Donny Vekić, chociaż początek zupełnie na to nie wskazywał. 20-latka prowadziła 5:2, miała po drodze w sumie trzy setbole. Potem wszystko odwróciło się jednak na niekorzyść wiceliderki rankingu WTA . Do tego doszło spięcie z sędzią przy punkcie dającym 4:2 dla Chorwatki w drugiej partii. Powtórki jednoznacznie wskazały, że młoda tenisistka z USA nie miała racji. Na koniec spotkania przegrała łącznie pięć gemów z rzędu i została wyeliminowana z walki o olimpijski medal w grze pojedynczej.

Coco Gauff ze zwycięstwem w mikście. Razem z Taylorem Fritzem mają ćwierćfinał igrzysk

Nic z tych rzeczy. Po chwili reprezentanci Argentyny wyrównali stan rywalizacji, a w dwunastym gemie mieli nawet dwie piłki setowe. Ostatecznie doszło jednak do tie-breaka, gdzie przy stanie 6-5 amerykański duet miał pierwszego meczbola. Podoroska i Gonzalez wygrali od tego momentu trzy akcje z rzędu i doprowadzili do decydującej rozgrywki, czyli super tie-breaka, toczącego się do 10 wygranych punktów z zachowaniem dwóch "oczek" różnicy.