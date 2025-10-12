Valentin Vacherot po nieudanym występie w Challengerze w St. Tropez, zakończonym już po jednym meczu, postanowił podejść do kwalifikacji turnieju rangi 1000 w Szanghaju - i tę fazę przebrnął z łatwością, ogrywając kolejno Basavareddy'ego oraz Draxla.

Z pewnością 204. rakieta globu nie spodziewała się jednak, jak dobrze pójdzie jej w głównej drabince turnieju - a to już jest naprawdę niezwykła historia pokazująca, że możliwość sięgnięcia po najwyższe laury w zawodach z serii Masters wciąż nie jest zarezerwowana wyłącznie dla ścisłego grona graczy.

Valentin Vacherot - Novak Djokovic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Triumfalny pochód Vacherota. Ograł nawet Djokovicia

W pierwszej rundzie Vacherot ograł w tym przypadku w dwóch setach Djere, a potem już... poszło z górki. Kolejnymi "ofiarami" doskonałej formy Monakijczyka stawali się Bublik, Machac, Griekspoor i Rune i z meczu na mecz można było mówić o coraz większej sensacji.

W końcu w półfinale Vacherot wyeliminował Novaka Djokovicia, który podczas potyczki uskarżał się na problemy zdrowotne - niemniej tak czy inaczej triumf nad "Nole" był sam w sobie czymś prawdziwie wyjątkowym.

Shanghai Open: Vacherot z tytułem. Monakijczyk pokonał Rinderknecha w finale

W niedzielę12 października, przed południem czasu polskiego, reprezentant Monako wyszedł na kort by zmierzyć się z Arthurem Rinderknechem - i początkowo wydawało się, że jego passa dobiega końca, bowiem Francuz wygrał pierwszego seta 6:4.

Potem jednak to 26-latek wiódł prym na placu gry - i oba następne sety wygrał w stosunku 6:3, 6:3. Tym samym ta piękna, tenisowa opowieść znalazła swoje szczęśliwe dla Vacherota zakończenie.

Oczywiście zdobycie trofeum w Szanghaju spowoduje, że tenisistę czekać będzie gigantyczny awans w rankingu ATP. Serwis live-tennis.eu wskazuje, że przeskoczy on w górę tabeli aż o 160 miejsc, trafiając na 40. lokatę. Taka "nagroda" jest tu jak najbardziej zasłużona.

Valentin Vacherot Jade Gao AFP

Valentin Vacherot Jade Gao AFP