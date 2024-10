Najpierw Nadal, a teraz jeszcze to. Medalista olimpijski kończy karierę. Koniec

Richard Gasquet żegna się z tenisem. Uczyni to w wyjątkowym miejscu i czasie

Francuski tenisista zostanie na korcie kilka miesięcy dłużej niż jego bardziej utytułowany kolega. Rakietę odłoży w kąt po przyszłorocznym French Open. - Myślę, że to najlepszy czas i najlepszy turniej, aby to zrobić - oznajmił.

- Jako Francuzi mamy szczęście, że możemy się pożegnać w tak niesamowitym miejscu. Koniec kariery zawsze jest trudny. Wielu byłych wspaniałych tenisistów mówiło mi, że nie jest łatwo to ogłosić. Nigdy nie wiadomo, jak i gdzie to zrobić. Ale dla mnie jest to oczywiste - dodał były lider światowego rankingu juniorów.