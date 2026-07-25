Najpierw komunikat ws. Alcaraza, a to nie koniec. Sinner ogłosił wycofanie

Od kwietnia męski tenis stał się w pewnym sensie osierocony. To związane jest oczywiście z kontuzją Carlosa Alcaraza. Hiszpan nabawił się urazu nadgarstka podczas pierwszego meczu w turnieju ATP 500 w Barcelonie. Od tego czasu nie oglądamy go na korcie, a zawodnicy zewsząd powtarzają, że tenis potrzebuje Hiszpana.

58 minut i wszystko jasne ws. finału ATP dla Polaka. Będzie awans w rankingu

Wszystko wskazuje na to, że rehabilitacja 23-latka przebiega bardzo dobrze. Pojawiły się już doniesienia o "zdrowym nadgarstku". Wedle hiszpańskiej prasy sytuacja jest na tyle optymistyczna, że Alcaraz w nadchodzącym tygodniu ma wznowić intensywne treningi na świeżym powietrzu.

Sinner i Djoković nie zagrają w Kanadzie. Jest komunikat

Nie zmienia to jednak faktu, że nie jest jeszcze gotowy do gry i jego nazwisko nie znalazło się na liście zgłoszeń do turnieju ATP 1000 w Montrealu. Na tej były jednak inne wielkie gwiazdy. Mowa przede wszystkim o Janniku Sinnerze i Novaku Djokoviciu. Bez wątpienia te postaci przyciągają najmocniej obecnie.

Niespodziewanie spotkanie Świątek z polską gwiazdą. Nagranie już staje się hitem

Jak się jednak okazuje, żadnego z nich w Kanadzie nie zobaczymy. W piątkowy wieczór organizatorzy ogłosili, że Włoch i Serb wycofali się z rywalizacji w imprezie. - Nigdy nie jest łatwo opuścić tak ważne wydarzenie, ale uważamy, że postawienie zdrowia na pierwszym miejscu to słuszna decyzja - powiedział lider rankingu.

Takie decyzje sprawiają, że zmienia się lista rozstawień w turnieju. Z "jedynką" obecnie ustawiony jest mistrz Roland Garros - Alexander Zverev. Z kolei "dwójka" widnieje przy nazwisku reprezentanta gospodarzy - Felixa Augera Alliasime. Oznacza to także, że Sinner nie wygra wszystkich "tysięczników" w tym sezonie.

Rozwiń

Novak Djoković nie zagra w turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu MARTIN BERNETTI / AFP AFP





Michał Kubiak rozpoczął półfinał Ligi Narodów Polsat Sport