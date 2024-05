Camila Giorgi w 2021 roku osiągnęła największy sukces w karierze - w finale turnieju WTA 1000 w Montr ealu pokonała Karolinę Pliskovą. Niespełna dwa lata później wygrała jeszcze zawody rangi WTA 250 w Meridzie, z kolei początek bieżącego sezonu miała nieudany. Wypadła poza pierwszą setkę rankingu i niewiele wskazywało na to, by mogła poprawić swoją pozycję. Po raz ostatni wystąpiła w Stanach Zjednoczonych, gdzie w Miami najpierw pokonała Magdalenę Fręch, a w meczu o trzecią rundę uległa Idze Świątek, która oddała rywalce zaledwie dwa gemy.

Jak się później okazało, starcie z pierwszą rakietą świata było ostatnim w karierze Włoszki. Niedawno bowiem media obiegła informacja, że ta 7 maja zakończyła karierę. Ta informacja pojawiła się na stronie organizacji ITIA odpowiedzialnej za ochronę uczciwości profesjonalnego tenisa, co wywołało niemałe poruszenie wśród kibiców i dziennikarzy.

"Camila i jej rodzina rozpłynęli się w powietrzu. Nikt nie jest w stanie się z nimi skontaktować. Gdy WTA otrzymała informację o zakończeniu kariery, natychmiast próbowała dodzwonić się do zawodniczki, ale bez skutku" - donosili dziennikarze.

Camila Giorgi przerwała milczenie. Oficjalnie ogłasza koniec kariery

Na początku wpisu tenisistka zaapelowała o to, by na jej profilu szukać rzetelnych informacji, co można odebrać jako przytyk w stronę mediów, które w ostatnich dniach rozpisywały się na jej temat. A następnie potwierdziła rozbrat z zawodowym sportem.