Aryna Sabalenka rozpoczęła sezon w wielkim stylu, bo obroniła tytuł podczas Australian Open. Później Białorusinka zrobiła sobie przerwę, a do rywalizacji wróciła w Dubaju - tutaj jako zawodniczka rozstawiona w pierwszej rundzie miała "wolny" los, a w kolejnej przyszło jej zmierzyć się z Donną Vekić. Wiadomo było, że wiceliderkę rankingu czeka trudne zadanie - Chorwatka bowiem z siedmiu poprzednich starć z Sabalenką wygrała aż pięć, po raz ostatni ogrywając ją w 2022 roku w San Diego.

Wprawdzie to Vekić jako pierwsza przełamała rywalkę, ale Sabalenka błyskawicznie odrobiła straty, a następnie wygrała seta 7:6. Dwie kolejne partie padły łupem Chorwatki - w pierwszej oddała Białorusince tylko trzy gemy, w kolejnej, w której triumfatorka Australian Open zaczęła odczuwać problemy zdrowotne, co widać było szczególnie przy serwisie, faworytka nie ugrała nawet gema. Vekić wygrała 2:1 i awansowała do kolejnej rundy , a zawodniczka z Mińska odpadła i musi liczyć się z tym, że w najbliższym czasie nie wyprzedzi Igi Świątek w rankingu WTA.