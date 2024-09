Najpierw Iga Świątek, a teraz kolejna mistrzyni. Turniej traci swoje gwiazdy

Raducanu to z pewnością tenisistka ze sporym potencjałem, ale po jej sukcesie w Nowym Jorku w 2021 roku, gdy jako zawodniczka z eliminacji wygrała wielkoszlemowe zmagania, pokonując w finale Leylah Fernandez , nie potrafi potwierdzić tego na korcie. Na dodatek Brytyjka często zmaga się z kontuzjami , które nie pomagają jej w budowie swojej pozycji w kobiecych rozgrywkach.

Ostatnio występowała w turnieju WTA w Seulu, gdzie doszła do ćwierćfinału. W nim zmierzyła się z Rosjanką Darią Kasaktiną. Brytyjka po przegraniu pierwszego seta, w drugim skreczowała i zakończyła mecz z powodu kontuzji .

Tenis. Emma Raducanu ma znowu problemy

"Jest mi bardzo przykro, ponieważ przeżyłam wspaniały czas grając na tym turnieju i wygrywając go w ubiegłym roku i naprawdę nie mogłam się doczekać powrotu tutaj. Wiem, że kibice zobaczą wspaniały tenis i żałuję, że tym razem nie będę mogła w tym uczestniczyć" - stwierdziła 23-letnia raszynianka na temat swoje nieobecności w Pekinie.

Tym samym kolejnym dużym turniejem w którym mogłaby zagrać Świątek staje się ten Wuhanie (ranga 1000) - zostanie on zainaugurowany 7 października.

Tenis. Jelena Rybakina nie wystąpi w Chinach

"Z powodu trwającej kontuzji pleców, z przykrością muszę się wycofać z nadchodzących turniejów azjatyckich. Podczas, gdy ciężko pracowałam nad powrotem do zdrowia, mój zespół medyczny i ja zdecydowaliśmy, że najlepiej będzie w tym momencie postawić na pierwszym miejscu moje zdrowie. To był trudny rok i jestem wdzięczna za wsparcie ze strony organizatorów turniejów i wszystkich moich fanów. Mój zespół i ja będziemy pracować nad tym, by wrócić na kort przed finałem sezonu" - przekazała Rybakina.