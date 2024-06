Najpierw furia na korcie, teraz takie słowa. Rosjanin zszokował świat tenisa

Andriej Rublow tłumaczy się z ataku furii na korcie. Wicemistrz olimpijski reaguje

Rosjanin nie miał zamiaru niczego ukrywać i stwierdził, że jego zdaniem jego załamania na korcie, które swoją drogą zdarzają się 26-latkowi coraz częściej, mają podłoże psychiczne i nie ma to nic wspólnego z utratą koncentracji. "Nie wiem, co się ze mną stało. W Madrycie osiągnąłem przecież naprawdę dobry wynik. (...) Problemem jest głowa, która w zasadzie mnie zabiła i tyle " - oznajmił krótko.

Po tłumaczeniach Andrieja Rublowa głos w tej sprawie zabrał Timothy Henman, były brytyjski tenisista. Wicemistrz olimpijski z Atlanty w grze podwójnej pochwalił Rosjanina za to, że wziął na siebie całą odpowiedzialność i otwarcie opowiedział o swoich problemach. "Lubię to - nie obwiniał nikogo innego. Powiedział, że jest zawstydzony swoim zachowaniem, ale teraz trzeba zobaczyć reakcję. (...) On uległ samozniszczeniu. Jeśli masz zamiar zwariować, to się zdarza. Ale wtedy musisz być w stanie zareagować i powiedzieć: OK, wyładowałem swoją frustrację, teraz muszę zacząć grać w piłkę. W tym przypadku nie miało to miejsca" - powiedział w rozmowie z Eurosportem.