Najpierw finał, teraz krecz. Dramat rewelacji sezonu, a mogła postraszyć Sabalenkę

Lulu Sun , której ojciec jest Chorwatem, a matka Chinką, przez 11 lat reprezentowała Szwajcarię, a w trwającym sezonie gra pod flagą Nowej Zelandii. I to właśnie w nowych barwach stała się jedną z rewelacji ostatnich miesięcy - 23-latka, która w przeszłości nie osiągała żadnych sukcesów w turniejach rangi WTA, najpierw przebrnęła kwalifikacje Wimbledonu, a następnie dotarła aż do ćwierćfinału, w którym przegrała z Donną Vekić.

23-latka w turnieju rangi WTA 500 rozgrywanym w Meksyku dotarła do finału, w którym przegrała z Lindą Noskovą. I chociaż nie sięgnęła po trofeum, to potwierdziła, że do US Open przystępuje jako zawodniczka, która może pokusić się o dobry wynik. A fani tenisa już zacierali ręce na jej potencjalny pojedynek z Aryną Sabalenką w drugiej rundzie.