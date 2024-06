Najpierw batalia ze Świątek, a teraz błyskawiczny koniec. Była liderka rankingu za burtą

Naomi Osaka, po porażce z Igą Świątek w Roland Garros rozpoczęła przygotowania do sezonu na trawie, który zainaugurowała w holenderskim s-Hertogenbosch. Tam dotarła do ćwierćfinału turnieju WTA 250, w którym zmierzyła się z inną byłą mistrzynią US Open, Bianką Andreescu. Sześć lat czekała, by znów zagrać w ćwierćfinale turnieju WTA na trawie, wtedy dokonała tego w Nottingham, a ostatecznie odpadła w półfinale, z Ashleigh Barty.

