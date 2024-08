Najpierw atak Collins na Świątek, a teraz klęska. Bolesny koniec dla Amerykanki

Danielle Collins nie pokazywała się na światowych kortach od dnia, kiedy rozpętała aferę wokół Igi Świątek. Tuż po ich ćwierćfinałowej batalii podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu nie szczędziła gorzkich słów pod adresem naszej reprezentantki . "Powiedziałam Idze, że nie musi być nieszczera w sprawie mojej kontuzji. Wiele dzieje się przed kamerą, jest wielu ludzi z ogromną charyzmą, którzy wychodzą i w inny sposób zachowują się przed kamerą, a w inny sposób w szatni. Po prostu nie mam najlepszych doświadczeń i naprawdę nie czuję, że ktokolwiek powinien być nieszczery. Mogą być tacy, jacy są. Mogę to zaakceptować, nie potrzebuję fałszu" - powiedziała Amerykanka.

30-latka nie wystąpiła podczas turniejów WTA 1000 w Toronto i Cincinnati. Na przeszkodzie stanęły problemy zdrowotne . "Po tym, jak doznałam udaru cieplnego w Paryżu, nadwyrężyłam mięsień prosty brzucha" - przekazała za pośrednictwem Instagrama. Chcąc uniknąć długiej absencji, postanowiła zrezygnować z kilku startów, by w pełni dyspozycji przystąpić do ostatniego akordu w tym sezonie.

Amerykanka zdecydowała się na jeden występ przed wielkoszlemowym US Open. Udała się na turniej do Monterrey, gdzie została rozstawiona z "1" i z racji wolnego losu rozpoczynała zmagania od drugiej rundy . Swojej przygody w Meksyku nie będzie jednak wspominać najlepiej, bowiem już w pierwszym meczu uległa Erice Andriejewej - starszej siostrze Mirry.

Bolesny powrót Danielle Collins do rozgrywek WTA. Zaskakująca porażka Amerykanki

Początek spotkania nie wskazywał na taki przebieg wydarzeń. Chociaż Collins dała się przełamać w pierwszym gemie, to później zapisała na swoim koncie aż sześć z rzędu i tym samym zgarnęła pierwszą partię wynikiem 6:1 po niecałych 30 minutach gry. Start drugiej odsłony meczu przyniósł jednak zwrot akcji. Rosjanka wyszła na prowadzenie 3:0 i już go nie oddała do końca seta. Nie musiała bronić choćby jednego break pointa i ostatecznie zatriumfowała 6:3. Dzięki temu przedłużyły się emocje w walce o ćwierćfinał WTA 500 w Monterrey.