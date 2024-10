Problemów Sinnera ws. dopingu ciąg dalszy

Jannik Sinner pod względem sportowym rozgrywa swój najlepszy sezon. Włoch sięgnął w nim po aż siedem tytułów, z których najistotniejszym jest z pewnością wielkoszlemowe US Open, gdzie w finale 23-latek nie dał szans Taylorowi Fritzowi i wygrał 3:0 (6:3, 6:4, 7:5). Regularne triumfy sprawiły, iż młody tenisista zadomowił się na szczycie rankingu ATP. A to wszystko dzieje się w momencie, gdy w sprawie Sinner wciąż toczy się postępowanie, którego skutki mogą okazać się dla niego katastrofalne.

W marcu u Włocha wykryto steryd anaboliczny clostebol. Sportowiec tłumaczył się w ten sposób, iż winę za zajście ponosi członek jego zespołu, który skorzystał z clostebolu w sprayu, by wyleczyć drobną ranę. O dziwo, Międzynarodowa Agencja ds. Integralności Tenisa (ITIA) przychyliła się do wyjaśnień Sinnera. Jedyną karą dla 23-latka było odebranie nagrody pieniężnej oraz punktów za jego występ w Indian Wells. Tam dotarł do półfinału.

Sinner wycofuje się z turnieju w Paryżu

Pomimo tych problemów, forma Włocha pozostaje niezwykle wysoka. W połowie października wygrał turniej w Szanghaju, a już kilka dni później świętował triumf podczas Six Kings Slam. Następnym przystankiem 23-latka miał być Paryż. Tam podczas imprezy rangi ATP 1000 miał wystąpić po raz pierwszy - i typowano go do roli jednego z faworytów do zwycięstwa. Pierwszego rywala dla lidera rankingu ATP miało wyłonić starcie Ben Shelton - Corentin Moutet. Żaden z panów nie musi już jednak obawiać się pojedynku z gwiazdą, bo ta wycofała się z udziału w turnieju.