Najpierw 65 minut, teraz 68. Kolejny ekspresowy mecz Polki. Stawką ćwierćfinał WTA

W pierwszym turnieju WTA 125 w Antalyi Katarzyna Kawa zmierzyła się z zawodniczką, która później zdobyła tytuł. W drugim dotarła do półfinału, tam też uległa późniejszej mistrzyni. A teraz w trzecim... sama może mieć apetyt na taki sukces. Na razie potrzebowała niewiele ponad dwóch godzin, by zameldować się a najlepszej ósemce zawodów. O półfinał powalczy zaś z tenisistką, z którą nigdy dotąd nie przegrała. Znamy już to nazwisko.

article cover
Katarzyna KawaFoto Olimpik/Nur Photo AFP

Są w zawodowym tourze tenisiści i tenisistki, którzy z utęsknieniem czekają na sezon gry na mączce. Formalnie jest on bardzo krótki - zaczyna się pod koniec marca, kończy zaś w połowie czerwca. Tyle że taka sytuacja, w kobiecym tenisie, dotyczy głównego touru, imprez o randze od 250 w górę. Choć i tu zdarzają się wyjątki, głównie latem.

Tyle że niemal przez cały rok zawodniczki spoza TOP 50 rankingu WTA mogą znaleźć w kalendarzu turnieje o randze ITF na tej nawierzchni, a jesienią i wczesną wiosną pojawiają się pierwsze challengery WTA 125.

    Podobnie jak Iga Świątek, na takiej nawierzchni najlepiej czują się też m.in. Katarzyna Kawa i Maja Chwalińska. Obie wybrały się więc na cykl zawodów na Riwierze Tureckiej - organizowanej pod szyldem Megasaray Hotels Open. Starsza z zawodniczek BKT Advantage Bielsko-Biała na trzy tygodnie, młodsza - na dwa. Kawa pierwszą imprezę zakończyła już po pierwszym starciu. A teraz wyraźnie się rozkręciła. Dwa ostatnie mecze wygrała gładko, na korcie spędziła tylko 133 minuty.

    WTA 125 w Antalyi. Katarzyna Kawa z kolejnym awansem. Dwa sety w meczu z Hiszpanką

    To najkrótsze spotkania 33-latki z Kudowy Zdroju, odkąd przyleciała na południe Turcji. A grała z zawodniczkami, które są niedaleko niej w rankingu WTA. Greczynka Despina Papamichail plasuje się o kilkanaście miejsc wyżej, Hiszpanka Leyre Romero Gormaz - nieco wyżej. A z tą drugą Polce przyszło się zmierzyć dzisiaj. Hiszpanka w środę pokonała rozstawioną z "4" Pannę Udvardy, była uważana za nieznaczną faworytkę. Także dlatego, że najlepiej czuje się właśnie na mączce. Na "hardzie" całkiem niedawno ograła ją zaś Maja Chwalińska - w Klużu-Napoce.

    Katarzyna Kawa
    Katarzyna KawaLuis ACOSTA / AFPAFP

    Dziś Kawa zaczynała swoje spotkanie półtorej godziny po starcie meczu Mai z Tamarą Zidanšek. A gdy kończyła, jej młodsza rodaczka była w połowie trzeciego seta.

    Kawa zagrała bowiem dzisiaj bardzo dobrze. I równo - oba sety były niemal bliźniaczo do siebie podobne. Zacięte w pierwszej ich fazie. I jednostronne w drugiej. Hiszpanka bowiem prowadziła w pierwszej partii 3:2. A w drugiej - nawet 3:1, miała przewagę breaka. I już do końca nie była w stanie wygrać gema, w obu. Polce pomagał pierwszy serwis, a dziś dość rzadko korzystała z drugiego. I to też duża zaleta w teoretycznie równych starciach. Skończyło się na 6:3, 6:3 - po 65 minutach gry.

      O półfinał Polka zagra w piątek z Carole Monnet. Francuzka ten trzeci turniej w Antalyi zaczynała od kwalifikacji, ma już w nogach cztery wygrane spotkania. Dziś niespodziewanie ograła rozstawioną z "7" Czeszkę Dominikę Šálkovą. Co istotne, Kawa wie, jaki jest sposób gry 24-letniej Francuzki. Rywalizowały dotąd dwukrotnie, dwa razy lepsza była reprezentantka Polski. I to właśnie na kortach ziemnych, m.in. dwa lata temu w Antalyi.

      Tenisistka w białej koszulce i z widocznym logotypem Lotto energicznie okazuje emocje, zaciśnięta pięść sugeruje świętowanie zdobytego punktu podczas meczu, w tle widoczna rozmyta postać mężczyzny.
      Katarzyna KawaANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter
      Leyre Romero Gormaz
      Leyre Romero GormazIrina R Hipolito/DPPI via AFPAFP
