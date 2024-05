Najpierw 6:1, a potem niebywały zwrot akcji. Pachniało wielką sensacją w Rzymie

20-letnia tenisistka ze Stanów Zjednoczonych była faworytką także w sobotnim starciu z 68. zawodniczką rankingu WTA - Jaqueline Cristian. Pierwszy set nie wskazywał na to, by ubiegłoroczna mistrzyni US Open miała mieć jakikolwiek problem z awansem do 1/8 finału. Coco Gauff przełamała reprezentantkę Rumunii już przy pierwszej okazji i w sumie oddała jej tylko jednego gema.

