Najmocniej obsadzony w Polsce turniej juniorów ma pomóc naszym tenisistom

To impreza najwyższej rangi w tenisie juniorskim do lat 18 i po raz drugi z rzędu organizowana jest w Bytomiu. Wśród chłopców najwyżej rozstawiony jest Paragwajczyk Daniel Vallejo, obecnie druga juniorska rakieta świata. Wśród dziewczyn Kristyna Tomajkova z Czech, który plasuje się w rankingu na 33. miejscu. W Orlen Open Polska wystąpią także tenisiści i tenisistki m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Chin, Korei Południowej i Maroka.

Wykorzystać boom na polski tenis

Polski tenis przeżywa dobry okres. Widać wzmożone zainteresowanie tą dyscypliną dzięki dobrym występom Igi Świątek czy Huberta Hurkacza. - Cieszę się, że w mediach tyle się dobrze mówi i pisze o tenisie. Ale do tego żeby Iga była tam gdzie jest potrzeba zmian, które Polski Związek Tenisowy wprowadza. Uważam, że nasz tenis rozwija się coraz szybciej. Dziesięć lat temu Górnik Bytom po raz pierwszy organizował ten turniej. Wtedy był rangi piątej, teraz jest rangi najwyższej - pierwszej, to jedyny turniej w Polsce. Podnosimy szansę młodym zawodnikom na to żeby ich rywalizacja z rywalem z Chin, Hiszpanii, czy nawet z Czech nie była czymś nadzwyczajnym. Chodzi o to żeby stało się to codziennością żeby ci zawodnicy uwierzyli w siebie. Jeżeli będziemy mieć dużo bardzo dobrych juniorów - część z nich zostanie bardzo dobrymi seniorami. Przy mniejszej ilości dobrych juniorów ta szansa z oczywistych względów maleje - mówi Dariusz Łukaszewski, dyrektor bytomskiego turnieju.

Szansa dla zdolnej czternastolatki

W poprzednim roku po raz pierwszy Bytom gościł topowych juniorów na świecie. W tym również tacy przyjadą. W turnieju zagra 48 dziewcząt i 48 chłopaków (34 najlepszych na podstawie list rankingowych, 6 dzikich kart ma organizator czyli Polski Związek Tenisowy i Górnik Bytom oraz 8 miejsc dla reszty, która się zgłosiła i musi się przebijać w eliminacjach. - W turnieju głównym mamy czternaście Polek i jedenastu Polaków. Najwyżej rozstawioną Polką będzie Weronika Ewald z GAT Gdańsk, a Polakiem - Borys Zgoła z AZS Poznań - mówi Dariusz Łukaszewski. Oboje to nadzieje polskiego tenisa, utalentowani zawodnicy, którzy powinni równomiernie się rozwijać.

W obecnej edycji rywalizacja rozpoczyna się 7 sierpnia. W turnieju głównym zagrają trzy tenisistki Górnika: Zuzanna Bednarz, Olivia Bergler i Maja Pawelska oraz jeden tenisista - Nikodem Barcik. - Maja i Nikodem otrzymali dzikie karty. Maja to dziewczyna, czternastolatka w tym roku zdobyła mistrzostwo Polski do lat 16. Teraz chcemy się przekonać jak wypadnie w turnieju dla osiemnastolatków - opowiada Dariusz Łukaszewski.

Polaków stać na dobre miejsca

W Bytomiu zabraknie czołowego juniora kraju, zawodnika Górnika Martyna Pawelskiego, który jest sklasyfikowany na 16. miejscu na świecie. - Martyn nie zagra, bo przygotowuje się do US Open, gdzie rywalizacja jest toczona na kortach typu hard - tłumaczy Łukaszewski. - Ale i tak bytomski turniej jest bardzo mocno obsadzony, a naszych zawodników i zawodniczki stać na dobre miejsca - podkreśla bytomski trener Łukasz Kuboszek.

- Początkowo turniej nosił nazwę Lotos Open Polska, ale po fuzji Lotosu z Orlenem, zmieniliśmy nazwę na Orlen Open Polska - kończy Dariusz Łukaszewski