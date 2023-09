Jeśli jakikolwiek kibic po US Open ma niedosyt tenisa w żeńskim wydaniu, to z pomocą przychodzi mi turniej WTA 500 w San Diego, w którym z najlepszymi numerami rozstawione są Ons Jabeur, Caroline Garcia, Maria Sakkari, Barbora Krejcikova i Belinda Bencic. Ta ostatnia odpadła z turnieju w pierwszej rundzie, ulegając Białorusince Aleksandrze Sasnowicz.

Turniej WTA 500 w San Diego. Magdalena Fręch odpadła w 1. rundzie

Zdołała się podnieść i wygrać drugą odsłonę rywalizacji. Choć zaczęła ją od utraty podania, to szybko przejęła kontrolę i nie pozwoliła przeciwniczce na więcej, wygrywając 6:1. O losach awansu do drugiej rundy zadecydował więc trzeci set. Może on boleć łodziankę, bo prowadziła w nim już 2:0, lecz przegrała kolejne cztery gemy. Straty udało się odrobić na 4:4, ale kolejność serwowania sprawiła, że kilka minut później serwowała przy stanie 4:5, by pozostać w meczu. Niestety nieoczekiwanie Kolumbijka dobrze popracowała po stronie returnu, zadając decydujący cios. W następnym meczu zagra ze wspomnianą Sakkari.