Najlepsza juniorka świata pokonana. Wspaniały powrót Polki na kort!

Maja Chwalińska dopiero w zeszłym tygodniu wróciła na kort po półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana . Wystartowała w mocno obsadzonym turnieju ITF w Trnawie, ale źle wylosowała - od razu trafiła na Oceane Dodin z Francji, która właśnie poprzez tego typu imprezy postanowiła podbić sobie ranking i wrócić do czołowej setki. To jej się udało, ale na słowackiej ziemi znalazła w końcu pogromczynię - po wygraniu pierwszej imprezy, w drugiej przegrała w finale. Sposób na nią znalazła młodziutka Czeszka Lucie Havlíčková , która dziś z kolei zmierzyła się z Polką w czeskich Říčanach.

Dwie tenisistki po trzygodzinnych maratonach. Czeszka miała dodatkowy problem

Lucie Havlíčková - kolejny czeski talent w tourze?

Czesi mogą nam zazdrościć Igi Świątek , która jest zdecydowaną liderką w tourze, my im - całej reszty. Nasi południowi sąsiedzi mają w tej chwili trzy zawodniczki w drugiej dziesiątce rankingu (Petra Kvitova, Barbora Krejcikova, Karolina Pliskova), dwie kolejne w TOP-50, a po sukcesie w Indian Wells Karoliny Muchovej - trzy następne w co najmniej szóstej dziesiątce. W tym gronie są przecież 51. w wirtualnym rankingu Linda Fruhvirtova (17 lat), 52. Lina Noskova (18 lat), a nieco dalej: 142. Brenda Fruhvirtova (15 lat) oraz 169. Sara Bejlek (17 lat). W ich ślady podąża już właśnie Lucie Havlíčková , która dopiero od niespełna półtora roku regularnie gra w turniejach ITF. Przeplata je jednak ze zmaganiami juniorskimi w Wielkich Szlemach, które już dostarczyły jej wielu radości. W 2022 roku wygrała French Open w singlu i deblu, w Nowym Jorku przegrała finał singla, ale wygrała znów w grze podwójnej. W juniorskim rankingu ITF jest zdecydowanie najlepsza, choć ma w dorobku zaledwie osiem turniejów.

Maja Chwalińska prowadziła i przegrała cztery gemy. W drugim secie znakomicie odpowiedziała

Chwalińska nie załamała się tym niepowodzeniem, w drugim secie grała mądrze. Nie siłowo, ale precyzyjnie - tak, by rywalka musiała się ruszać. A to sprawiało jej problem. W szóstym gemie tenisistka z Dąbrowy Górniczej przełamała rywalkę, a później poszła za ciosem. Gdy Czeszka serwowała, Polka stała dwa-trzy metry za linią końcową - wtedy miała szansę na skuteczny return. I to dało jej rezultat - po raz drugi przełamała Havlíčkovą i doprowadziła do trzeciego seta.