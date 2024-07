Co za obrazki po finale Wimbledonu. Triumfatorka nie mogła opanować nerwów

Następnie przypomniano zawodniczce pamiętne wydarzenie z przeszłości z udziałem jej mentorki Jany Novotnej. Czeszka opowiedziała publicznie o tym, jak wiele zawdzięcza zmarłej tenisistce. "Przyjazd do Jany, pukanie do jej drzwi, wręczanie jej listu. Wszystko, co wydarzyło się w tym momencie, po prostu zmieniło moje życie. To zdecydowanie zmieniło moje tenisowe życie. W okresie, gdy kończyłam wiek juniorski, nie wiedziałam, co mam robić. Nie wiedziałam, czy powinnam grać zawodowo, czy pójść drogą edukacji. To Jana powiedziała mi, że mam potencjał i zdecydowanie powinnam zajmować się tym zawodowo i spróbować coś osiągnąć. Zanim zmarła, powiedziała mi, żebym wygrała Wielkiego Szlema. Osiągnęłam to już w Paryżu w 2021 roku. To był dla mnie niesamowity moment. Nigdy nie marzyłam, że zdobędę to samo trofeum, co Jana w 1998 roku" - wyznała wzruszona zawodniczka.