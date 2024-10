Nagły zwrot ws. Magdy Linette. Jest zupełnie inaczej niż zakładano. A stawką numer jeden

Magda Linette wycofała się z turnieju WTA 250 w Kantonie. Mogła być rozstawiona z "1"

Wszystko wskazywało na to, że na kolejny występ Magdy nie trzeba będzie zbyt długo czekać. Poznanianka była zgłoszona do turnieju WTA 250 w Kantonie, który startuje już jutro. Nasza tenisistka niemal w ostatniej chwili postanowiła jednak zrezygnować z udziału w tej imprezie . Po dzisiejszym losowaniu drabinki próżno było szukać nazwiska 32-latki.

Najwyżej rozstawioną zawodniczką w Kantonie jest Katerina Siniakova. Z tym wiąże się pewna ciekawostka, niekoniecznie odnosząca się do ostatniego starcia Polki i Czeszki w Ningbo. Otóż tenisistka naszych południowych sąsiadów plasuje się aktualnie na 41. miejscu w rankingu WTA. "Oczko" wyżej, bo na 40. lokacie, znajduje się z kolei poznanianka. To oznacza, że gdyby Linette zdecydowała się na udział w imprezie, gdzie przed rokiem dotarła do finału, to Magda występowałaby z "1" na samym szczycie drabinki, a ostatniej pogromczyni naszej reprezentantki przypadłaby "2".