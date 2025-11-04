Turniej WTA Finals 2025 wkracza na półmetek. Na wtorek zaplanowano ostatnie mecze drugiej kolejki fazy grupowej. Dziś w programie znalazły się m.in. starcia Coco Gauff z Jasmine Paolini oraz Aryny Sabalenki z Jessicą Pegulą. Któraś z dwóch ostatnich tenisistek być może zamelduje się w półfinale po tej serii spotkań. Wszystko zależy od wyników. Zanim jednak emocje w grze pojedynczej, dzień klasycznie rozpoczynany jest od pojedynku w deblu.

Podczas wtorkowych rozgrywek na "dzień dobry" doszło do rewanżowej batalii za ubiegłoroczny finał w Rijadzie. Broniące tytułu Gabriela Dabrowski i Erin Routliffe mierzyły się z parą rozstawioną z "2" - Katerina Siniakova/Taylor Townsend. Czeszka oraz Amerykanka zajmują pierwsze dwa miejsca w rankingu gry podwójnej. Na prowadzeniu znajduje się reprezentantka naszych południowych sąsiadów. Dwanaście miesięcy temu zawodniczki z Kanady i Nowej Zelandii triumfowały w decydującym starciu 7:5, 6:3. Dzisiaj stawką było drugie zwycięstwo w grupie, bowiem oba teamy wygrały swoje potyczki na inaugurację WTA Finals 2025. Zapowiadało się arcyciekawe widowisko.

WTA Finals: Katerina Siniakova i Taylor Townsend zmierzyły się z obrończyniami tytułu

Mecz rozpoczął się od serwisu Routliffe. W pierwszych minutach oba duety pewnie pilnowały swoich podań. Ciekawiej zrobiło się w trakcie czwartego gema, kiedy to Siniakova wypuściła z rąk prowadzenie 40-15 i doszło do decydującego punktu. To oznaczało szansę dla obrończyń tytułu na 3:1. Podczas kluczowej wymiany Katerina zaskoczyła Erin serwisem do środka. Return reprezentantki Nowej Zelandii wylądował w okolicach taśmy i ostatecznie doszło do wyrównania rezultatu.

Najważniejszy moment premierowej odsłony przypadł na siódme rozdanie. Wtedy to turniejowe "2" dobrały się do podania Dabrowski. Czesko-amerykański team rozegrał znakomitego gema na odbiorze i wywalczył przełamanie do zera. Mistrzynie tegorocznego Australian Open po raz pierwszy objęły prowadzenie i nie oddały go już do końca partii. Finalny wynik tej części spotkania brzmiał 6:4 na korzyść Siniakovej oraz Townsend.

Początek drugiej fazy spotkania wyglądał podobnie do pierwszej. W czwartym gemie Katerina znów napotkała na problemy, ale tym razem większe. Czeszka musiała bronić aż trzech break pointów przy własnym podaniu. To był wyraźnie słabszy fragment w wykonaniu liderki rankingu WTA w grze podwójnej, popełniała sporo błędów. Już przy premierowej piłce na przełamanie tenisistka naszych południowych sąsiadów zanotowała pomyłkę. Po chwili Routliffe nie straciła ani jednego punktu przy swoim serwisie, dzięki czemu było już 4:1.

Potem tak samo pewnie podanie utrzymała Dabrowski i wydawało się, że obrończynie tytułu są na dobrej drodze, by doprowadzić do super tie-breaka. Od stanu 5:2 wszystko się jednak zmieniło. Najlepsze zawodniczki kobiecego zestawienia w deblu ruszyły do walki o odrobienie strat. Dobrał się do serwisu Erin, a wszystko zakończyła Townsend efektownym returnem po przekątnej. Po zmianie stron zrobiło się 5:5 i gra o zwycięstwo w partii rozpoczęła się na nowo. Ostatecznie o losach seta decydował tie-break. Kluczowa rozgrywka potoczyła się po myśli Czeszki oraz Amerykanki. Dzięki temu wygrały 6:4, 7:6(3), rewanżując się za ubiegłoroczny finał WTA Finals. W związku z tym komplikuje się nieco sytuacja obrończyć tytułu.

Turniej w Rijadzie zakończy się 8 listopada. Relacje oraz najważniejsze informacje dotyczące zmagań można znaleźć w specjalnej zakładce.

