Nagły wybuch gniewu Sabalenki, sceny na korcie. Kamera wszystko nagrała

Do tego 26-latka błysnęła również formą podczas prestiżowych WTA Finals 2024 i najpierw pokonała w trakcie tego turnieju Chinkę Qinwen Zheng , a następnie Włoszkę Jasmine Paolini . 6 listopada tymczasem stanęła do boju przeciwko przedstawicielce Kazachstanu, Jelenie Rybakinie .

WTA Finals 2024. Wielki gniew Sabalenki. Białorusinka nie wytrzymała, tak okazała złość

Trzeba jasno stwierdzić, że od początku można było uznawać to starcie za niemalże towarzyskie, bowiem Sabalenka była już pewna awansu do półfinałów z pierwszego miejsca grupy fioletowej, a Rybakina miała z kolei pewność co do swojego nieuniknionego odpadnięcia z zawodów. Mimo wszystko mińszczanka najwyraźniej potraktowała sprawę mocno ambicjonalnie.