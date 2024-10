Maria Sakkari ostatni raz pojawiła się na korcie jeszcze pod koniec sierpnia, podczas US Open. Greczynka niespodziewanie odpadła wówczas już w pierwszej rundzie , kreczując po po przegraniu pierwszego seta 2:6 w meczu z Chinką Yafan Wang. A wszystko z powodu problemów z barkiem.

Tenis. Maria Sakkari wydała komunikat. Musi przedwcześnie zakończyć sezon

Niestety, dolegliwości do tej pory nie pozwoliły 29-latce wrócić do rywalizacji. A sama Maria Sakkari poinformowała teraz, że mimo odmiennych planów, to dla niej już koniec sezonu.