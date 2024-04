Nagły komunikat od Sabalenki w środku nocy. Rywalka Świątek ogłasza. "Chciałam poświęcić chwilę"

W nocy z 18 na 19 marca świat obiegła wiadomość o tym, że zmarł Konstantin Kołcow , który w ostatnim czasie był związany z Aryną Sabalenką. Kilkadziesiąt godzin po tych wydarzeniach Białorusinka po raz pierwszy zabrała głos w tej sprawie. "Śmierć Konstantina to niewyobrażalna tragedia i chociaż nie byliśmy już razem, moje serce jest złamane . Proszę o uszanowanie prywatności mojej i jego rodziny w tym trudnym czasie" - przekazała wówczas tenisistka urodzona w Mińsku za pośrednictwem Instagrama.

Aryna Sabalenka pokonała Paulę Badosę 6:4, 6:3

Aryna Sabalenka przemówiła po turnieju w Miami. Zwróciła się do swoich fanów

Minionej nocy wiceliderka rankingu WTA przerwała milczenie po dłuższym okresie i ponownie zabrała głos za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Poprzez relację na Instagramie zwróciła się bezpośrednio do swoich fanów .

Chciałam poświęcić chwilę, aby podziękować wszystkim moim fanom za okazaną miłość i wsparcie w tym trudnym czasie. Wasze miłe słowa znaczą tak wiele i noszę je ze sobą każdego dnia. Jestem bardzo wdzięczna za Was wszystkich

Na ten moment nie pojawił się żaden komunikat ze strony Białorusinki, by miała się wycofać z jakiegokolwiek z nadchodzących turniejów. Wszystko wskazuje na to, że pojawi się w Stuttgarcie na zmaganiach rangi WTA 500, które rozpoczną się 15 kwietnia. W poprzednich trzech edycjach prestiżowej niemieckiej imprezy dochodziła do wielkiego finału, ale za każdym razem musiała w nich uznać wyższość liderek światowego rankingu - najpierw Ashleigh Barty, a później dwukrotnie Igi Świątek.