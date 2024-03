Nagłe wycofanie z turnieju w Indian Wells. Idze Świątek ubywa groźna rywalka

Już o północy z poniedziałku na wtorek czeka nas losowanie głównej drabinki do turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Wtedy też Iga Świątek pozna swoje potencjalne rywalki na drodze do drugiego tytułu w tej lokalizacji. Dzisiaj dotarła jednak zaskakująca informacja odnośnie jednej z groźnych przeciwniczek. Z list startowych na oficjalnej stronie turnieju zniknęła Barbora Krejcikova. Czeszka najprawdopodobniej nie jest jeszcze w pełni gotowa do gry po kontuzji pleców.