Nagłe wycofanie z Australian Open. Mistrzyni jednego z ostatnich Szlemów rezygnuje z gry

Wróciła dopiero 188 dni później, podczas turnieju WTA 500 w Adelajdzie. W ubiegły poniedziałek zagrała z Anastazją Pawliuczenkową. Dla Rosjanki to również był powrót po długiej absencji, bowiem nie grała od jej spotkania z Igą Świątek na US Open. Vondrousova zaimponowała w tym pojedynku, zwłaszcza pod kątem liczby asów. Posłała ich aż 22, co od razu mocno rzucało się w oczy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, iż mamy do czynienia z kobiecym tenisem. Awansowała do drugiej rundy, gdzie zmierzyła się z Dianą Sznajder.

