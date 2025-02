Nagłe wycofanie mistrzyni Australian Open. Szybka zmiana i nerwy Pauli Badosy

Siniaková po triumfie w Australian Open grała już w WTA 500 w Linzu, tam szybko odpadła z singla, w deblu dotarła do półfinału. A z Austrii przeniosła się do Rumunii, w WTA 250 tym razem grała tylko indywidualnie. I dotarła do półfinału, skreczowała po czterech gemach starcia z Lucią Bronzetti. Przyleciała jednak do Dohy, pozostawała w drabince, ale gdy swój mecz z Marią Sakkari kończyła Iga Świątek, Czeszka podjęła decyzję o rezygnacji.