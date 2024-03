Nagłe wieści z Miami. Ostatnia pogromczyni Świątek wypada z gry

Anna Kalinska rozgrywa znakomity sezon, czego najlepszym dowodem jest jej pozycja w rankingu WTA Race, któy bierze pod uwagę wyłącznie tegoroczne rezultaty. W tym zestawieniu Rosjanka znajduje się na 9. miejscu i wszystko wskazuje na to, że realnie włączy się do walki o prawo startu w kończącym sezon turnieju WTA Finals.

Swój najlepszy rezultat osiągnęła podczas turnieju WTA 1000 w Dubaju, gdzie dotarła do wielkiego finału. W drodze do meczu o tytuł pokonała m.in. Jelenę Ostapenko, Coco Gauff i - przede wszystkim - Igę Świątek. Na ten moment jest ostatnią zawodniczką, której udało się wygrać z raszynianką . W finale zmagań na Bliskim Wschodzie musiała jednak uznać wyższość Jasmine Paolini, mimo że prowadziła 5:3 w decydującym secie.

Miał być hit, ale Kalinska wycofała się z rywalizacji. Rosjanka doznała kontuzji uda

O awans do ćwierćfinału WTA 1000 na Florydzie miała walczyć z Marią Sakkari. Spotkanie zapowiadało się hitowo, m.in. dlatego, że Greczynka wraca do wysokiej formy. W Indian Wells dotarła aż do finału, gdzie uległa dopiero Idze Świątek. Niestety, okazało się jednak, że do spotkania nie dojdzie.