Nagła rezygnacja tuż po finale. Mistrzyni WTA 1000 wycofana z Madrytu

Za nami kolejna interesująca edycja zmagań rangi WTA 500 w Stuttgarcie. Turniej w Porsche Arena ponownie stał na wysokim poziomie, obserwowaliśmy sporo ciekawych pojedynków. Po raz drugi z rzędu swój udział na etapie ćwierćfinału zakończyła Iga Świątek. Raszynianka, która w sezonach 2022 i 2023 była najlepsza w niemieckich rozgrywkach na mączce, musiała w piątek uznać wyższość Mirry Andriejewej. Polka nie wykorzystała swojej szansy na domknięcie meczu w drugim secie, a w trzecim - mimo break pointa na 3:0 - ostatecznie uległa Rosjance 3:6 w decydującej odsłonie.

Później 18-latka została wyeliminowana przez Jelenę Rybakinę, która miała spore kłopoty rundę wcześniej. Reprezentantka Kazachstanu musiała odrabiać straty w drugiej oraz trzeciej partii spotkania z Leylah Fernandez. Kanadyjka posiadała po drodze dwa meczbole na zwycięstwo w potyczce z turniejową "1". Mistrzyni tegorocznego Australian Open przetrwała trudny moment i później okazała się już nie do złamania.

W niedzielnym finale WTA 500 w Stuttgarcie zmierzyła się z Karoliną Muchovą. Początkowo Rybakina prowadziła 5:2, potem zrobiło się 5:5. Ale od tej pory Jelena zgarnęła siedem gemów z rzędu i pognała po drugi tytuł w Porsche Tennis Grand Prix. Cały pojedynek wygrała 7:5, 6:1. Podczas ceremonii wykonała efektowną przejażdżkę samochodem.

Rezygnacja gwiazdy z turnieju WTA w Madrycie

Kilkadziesiąt minut po zakończeniu decydującego starcia w Niemczech zaczęły się pojawiać nieoficjalne informacje o tym, że jednej z finalistek WTA 500 zabraknie podczas tysięcznika w Madrycie. I rzeczywiście, gdy po godz. 18:30 losowano turniejową drabinkę w stolicy Hiszpanii, próżno było w niej szukać Karoliny Muchovej - mistrzyni tegorocznych rozgrywek WTA 1000 w Dosze.

Czeszka zrezygnowała ze startu na Półwyspie Iberyjskim. Można przypuszczać, że po intensywnym tygodniu tenisistka z Ołomuńca chce umiejętnie gospodarować swoimi siłami i zobaczymy ją dopiero na początku maja w Rzymie. W przeszłości reprezentantka naszych południowych sąsiadów miała spore problemy ze zdrowiem, głównie z nadgarstkami. Teraz z pewnością chce ich wszelkich kłopotów.

W Madrycie nie zabraknie za to Igi Świątek. Raszynianka trenuje już na kompleksie Caja Magica i szykuje się do swojego pierwszego pojedynku. Rozegra go w czwartek albo piątek. Póki co nie znamy jeszcze konkretnego nazwiska rywalki Polki. Wiemy jedynie, że będzie nią Daria Kasatkina albo zawodniczka z eliminacji. Informację w tej kwestii poznamy w środę. Główne zmagania w Madrycie potrwają od 21 kwietnia do 3 maja. Najważniejsze informacje dotyczące turniejów WTA i ATP można śledzić za pomocą tenisowej zakładki na stronie Interii.

Karolina Muchova i Jelena Rybakina walczyły ze sobą o tytuł WTA 500 w Stuttgarcie

Karolina Muchova

Jelena Rybakina

