Naomi Osaka odzyskała radość z gry, a taką pokazywała kilka lat temu, gdy czterokrotnie triumfowała w zawodach Wielkiego Szlema, a do tego przez 25 tygodnie była liderką światowego rankingu. Finał WTA 1000 w Montrealu, półfinał US Open, tak minimalnie przegrany z Amandą Anisimovą, gdzie pojedyncze piłki decydowały o sukcesie. A to wszystko tuż po rozpoczęciu współpracy z Tomaszem Wiktorowskim, który przecież nieco ponad trzy lata temu na sam szczyt wprowadził Igę Świątek.

Teraz, przed ostatnią częścią sezonu, drogi szkoleniowca i zawodniczki miały się na moment rozejść. A to wszystko za sprawą oczekiwanej gry Osaki w finale Billie Jean King Cup w Shenzhen. W nowym miejscu, nowej formule i nowym terminie, pozornie lepszym dla gwiazd. A jak się okazuje, te rezygnują z występu na potęgę. Z różnych powodów.

Japonia bez Naomi Osaki w finale Billie Jean King Cup. Podobne decyzje Emmy Raducanu, Madison Keys i Qinwen Zheng

W poprzednich latach finałowa rywalizacja Billie Jean King Cup odbywała się w Europie, już po zakończeniu ostatnich zmagań w głównej części kobiecego touru, czyli WTA Finals. Czyli w listopadzie, choć zbyt krótka przerwa między jednymi i drugimi zawodami powodowała wycofania, np. Iga Świątek nie leciała już z Fort Worth czy Cancun do Glasgow bądź Sewilli. Rok temu pojawiła się jednak w Maladze, ale już lecąc z Rijadu.

W tym sezonie finał postanowiono zrobić w trzecim tygodniu września, czyli tydzień po zakończeniu US Open. I w Chinach, na dodatek tylko z ośmioma zespołami.

W Shenzhen z zawodniczek z TOP 10 rankingu WTA miały pojawić się: Jasmine Paolini, Qinwen Zheng, Jelena Rybakina, Madison Keys i Emma Navarro, powołania nie dostały (bądź nie chciały grać): Coco Gauff i Amanda Anisimova.

Z kolei Polska (Iga Świątek) się nie dostała, a Rosja (Mirra Andriejewa) i Białoruś (Aryna Sabalenka) są wykluczone z takich zmagań.

Pierwsze spotkanie 1/4 finału Włochy - Chiny zaplanowano na 16 września, finał - pięć dni później. A na tydzień przed rozpoczęciem zmagań już wiadomo, że zestaw gwiazd znacznie się uszczuplił.

Jako pierwsza z gry zrezygnowała Emma Raducanu, której forma też ostatnio rosła. Wielka Brytania będzie rywalizować w 1/4 finału z Japonią, starciem dwóch najwyżej notowanych rakiet miało być to Raducanu z Osaką. Czyli rewanż za ich niedawny pojedynek w Wimbledonie.

Brytyjka uznała, że lepiej... przyjąć dziką kartę do WTA 500 w Seulu, który odbywać się będzie w tym samym czasie. Tam wystąpią m.in. Świątek i Anisimova - jeśli się nie wycofają po napiętym US Open.

A teraz przyszły informacje o podobnych decyzjach Osaki (zastąpiła ją Nao Hibino), Keys (zastąpiła ją McCartney Kessler) oraz Zheng, co pewnie jest ciosem dla chińskich kibiców. Mistrzyni olimpijska wraca do zdrowia po operacji. W jej miejsce wskoczyła Xiyu Wang. Z kolei za Raducanu powołanie otrzymała Francesca Jones.

Najbardziej wyrównany skład mają: Ukraina (z Martą Kostiuk I Eliną Switoliną) oraz USA (Pegula, Navarro oraz Taylor Townsend w deblu), Rybakina powinna być mocnym punktem Kazachstanu, a Paolini - Włoch. Zwłaszcza w duecie z Sarą Errani w deblu. Na listach startowych wciąż też pozostaje nazwisko Pauli Badosy, która pauzuje od 30 czerwca i pierwszego starcia na Wimbledonie.

Osaka podjęła więc podobną decyzję jak rok temu, wtedy na przeszkodzie stanęła jednak kontuzja. Będzie miała czas, by z Tomaszem Wiktorowskim lepiej przygotować się do kolejnych dwóch tysięczników: w Pekinie i Wuhanie. Wciąż ma szansę na kwalifikację do WTA Finals, ale są one raczej niewielkie - do ósmej w WTA Race Rybakiny traci ponad 1500 punktów.

