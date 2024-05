Nagła przerwa w meczu Fręch, a potem decydujący cios. Polka do końca walczyła z Gauff

Czwartek w Rzymie stoi pod znakiem polsko-amerykańskich pojedynków. Jako pierwsze do walki stanęły Magdalena Fręch i Coco Gauff. Wygrała faworytka, mimo sporych kłopotów z serwisem. Trzecia zawodniczka rankingu WTA pokonała naszą tenisistkę 6:3, 6:3. W drugim secie Fręch zmagała się z bólem pleców, poprosiła nawet o przerwę medyczną. Mimo to do końca walczyła o jak najlepszy rezultat. W następnej fazie triumfatorka ubiegłorocznego US Open zagra z Jaqueline Cristian.