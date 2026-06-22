Nadeszło potwierdzenie z Londynu. Mistrzyni WTA 500 wykreślona z Wimbledonu

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Już tylko tydzień pozostał do oficjalnego rozpoczęcia zmagań na Wimbledonie, choć już od poniedziałku w Roehampton trwać będą kwalifikacje do trzeciego w tym roku Wielkiego Szlema. Na kilka dni przed losowaniem głównej drabinki kobiecego singla doszło do kolejnej rezygnacji. A chodzi o zawodniczkę, która w tym roku wygrała turniej WTA 500, a w Londynie niemal do końca liczyła się w walce o rozstawienie.

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Cristina Bucsa zrezygnowała z występu w tegorocznym WimbledonieISHIKA SAMANTAFP

Oficjalnie Wimbledon 2026 rozpocznie się w poniedziałek 29 czerwca, ale wielkie emocje w Londynie kibice tenisa mają już od dzisiaj. W ośrodku w Roehampton zaczęły się zmagania w kwalifikacjach - pierwszego dnia grają jednak tylko panowie. Dziś też zostanie rozlosowana drabinka kobiecych eliminacji - w nich na pewno udział wezmą Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova. Ta pierwsza zostanie rozstawiona.

Układ w głównej części zmagań poznamy w piątek - po losowaniu. Dwie Polki będą rozstawione - broniąca tytułu Iga Świątek z trójką, Maja Chwalińska zaś - najprawdopodobniej z "20". O ile nie dojdzie do kolejnych rezygnacji, bo przecież już wcześniej z gry w turnieju - z powodu kontuzji - zrezygnowały: Victoria Mboko i Hailey Baptiste.

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Mateusz Stańczyk

Dziś załączyła do nich Cristina Bucsa - Hiszpanka była drugą oczekującą w kolejce po "numerek" do głównych zmagań. Tuż za Jeleną Ostapenko.

Wimbledon 2026. Kolejna tenisistka wypada z turnieju. Cristina Bucsa miała szansę na rozstawienie

W turniejach Wielkiego Szlema rozstawione zostają bowiem 32 najwyższej notowane zawodniczki - w tym piątkowej ceremonii obowiązywać będzie ranking z dzisiaj, wyniki z Bad Homburg czy Eastbourne nie mają tu już więc znaczenia. Co daje takie rozstawienie? Teoretycznie łatwiejszy start, bo w dwóch pierwszych rundach omija się te faworytki z pierwszego czy drugiego szeregu. Choć nie zawsze tak bywa: trafienie na Ostapenko czy Barbarę Krejcikovą może być znacznie gorsze niż np. na Emmę Navarro, Annę Kalinską czy Ann Li.

Zawodniczka tenisowa w sportowym stroju, w trakcie emocjonującej akcji na korcie, z rakietą w dłoni oraz widocznym zaangażowaniem na twarzy.
Cristina BucsaElsaAFP

Bardzo blisko tego rozstawienia była także Cristina Bucsa, która do świetnej postawy w deblu w tym roku dołożyła także życiowe sukcesy w singlu. Pod koniec lutego wygrała turniej WTA 500 w Meridzie, w finale pokonała Magdalenę Fręch.

A później pojawiły się problemy zdrowotne - skutkowały m.in. wycofaniem z gry w Billie Jean King Cup. O ile w grze podwójnej tenisistka z Kantabrii odnosiła sukcesy, była m.in. w finale WTA 1000 w Rzymie, to w singlu przegrywała wszystko. Porażka z Susan Bandecchi, kwalifikantką ze Szwajcarii, była tym bardziej bolesna, że w Roland Garros została w końcu rozstawiona.

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Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz

Po tamtym turnieju Hiszpanka nie wystąpiła w żadnym turnieju na trawie. A dziś została też wykreślona z listy na Wimbledonie. Oficjalnym powodem jest dalsza rehabilitacja prawego nadgarstka.

Miejsce Bucsy w drabince zajęła Victoria Jimenez Kasintseva, co z kolei oznacza też, że o jedną lokatę wyżej w drabince kwalifikacji rozstawiona zostanie Katarzyna Kawa. Pierwszą oczekującą z kolei na wejście do kwalifikacji jest... Erika Andriejewa, starsza siostra Mirry. A siódmą - Martyna Kubka. Polka powinna za to znaleźć się już w eliminacjach do sierpniowego US Open.

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Katarzyna Koprowicz
Katarzyna Koprowicz
Cristina Bucsa
Cristina BucsaJULIEN DE ROSA / AFPAFP


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