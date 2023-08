Ostatnim turniejem podprowadzającym do wielkoszlemowego US Open będzie ten rangi WTA 250 rozgrywany w Cleveland. Z jedynką rozstawiona będzie Caroline Garcia, a z dwójką Barbora Krejcikova. Losowanie pierwszej rundy zmagań we wschodniej części stanu Ohio przyniosło bardzo ciekawe zestawienie. Venus Williams zmierzy się z Mirrą Andriejewą. Obie zawodniczki dzieli 27 lat.