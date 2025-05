Nadchodzi wielka zmiana w obozie światowej "jedynki". Rosjanie podali nazwisko

W styczniu Jannik Sinner ogłosił, że trwający sezon będzie ostatnim w karierze jego trenera Darrena Cahilla. Wciąż nie wiadomo, kto będzie jego następcą. Dość niespodziewane wieści w tej sprawie doszły we wtorek z... Rosji. Tamtejsze medium "Bolshe!" podało konkretne nazwisko. To szkoleniowiec, który jeszcze do niedawna pracował z legendą tenisa.