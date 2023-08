Wiek robi swoje, nie ma tej szybkości, nie ma koncentracji, ale chce się grać. Trudno jest przerwać karierę, wiem to sam. Mam nadzieję, że poczuje, kiedy musi to zrobić. Rafael Nadal na pewno skończy, bo ma problem z biodrami, Roger Federer jest już na emeryturze, więc z "trójki" pozostał tylko Novak. Jestem pewien, że myśli, że musi odejść, ale myślę, że będzie grał jeszcze przez rok lub dwa. Oceni to sam, gdy zobaczy, że brakuje mu 10 lub 15 centymetrów do złapania piłki, że nie ma już takiego uderzenia, które jest potrzebne... Zdecyduje sam i powie 'zagrałem wystarczająco dużo, nie będę przeganiany po korcie przez dzieciaki, przegrywam mecze, które wcześniej bym wygrał'

~ Radmilo Armenulić o Novaku Djokoviciu